Djokovic venció a Kyrgios y se consagró campeón en Wimbledon

Novak Djokovic venció a Nick Kyrgios por 3-1 y consiguió su séptimo Wimbledon. El serbio comenzó abajo 4-6 pero rápidamente se repuso y ganó los siguientes sets por 6-3; 6-4; 7(7)-6(3). De esta manera Nole ganó su Grand Slam número 21.

El ex número uno del mundo y máximo favorito de la edición 2022 se impuso en tres horas exactas de juego en el All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde no pierde desde 2017 cuando el checo Tomas Berdych lo despidió en cuartos de final.

Djokovic se consagró campeón en La Catedral del tenis por cuarta vez consecutiva y quedó a un título de igualar al máximo campeón del torneo, el suizo Roger Federer.