Doping positivo en Fluminense: ¿River puede pedir los puntos por la Copa Libertadores?

Manoel, defensor central de Fluminense, fue suspendido por la Conmebol luego de dar positivo en un control antidoping en el duelo por la Copa Libertadores disputado en Brasil en la victoria por 5-1 ante River en la tercera fecha del Grupo D. ¿Qué dice el reglamento sobre la sanción al jugador y al elenco carioca?

Según pudo averiguar este multimedio, desde la entidad Millonaria no podrán pedir los puntos de la derrota ante el Flu porque el reglamento no contempla la posibilidad de que el conjunto brasilero pierda los puntos, ya que se trata de un solo caso y no es algo masivo. No obstante, esto sí implicará complicaciones para el futbolista, quien estuvo entre los suplentes ante los de Núñez, y no podrá jugar de manera provisoria. En tanto, el club Tricolor pidió una contraprueba y puso a disposición todo su departamento legal para tratar el tema. Por su parte, Manoel tendrá una audiencia el miércoles 28 de junio.