¿El Cholo se lleva a Cristiano?

En horas de la tarde de ayer, se hizo fuerte el rumor de una charla entre Cristiano Ronaldo y Diego Simeone para que el crack portugués se sume a las filas del Atlético Madrid. CR7 está en desacuerdo con el presente del Manchester United y a una mala temporada donde el equipo rojo no cumplió las expectativas (tan es así que no clasificó a la Champions League) se sumó que por ahora el mercado de pases para los ingleses no es de jerarquía y por eso el portugués analiza irse, aunque es tenido en cuenta por el nuevo técnico de los Red Devils.

A raíz de esto, Ronaldo fue ofrecido a diferentes clubes como el Chelsea o el Bayern Munich y lo está tanteando el Milan, pero ahora se le abre la otra puerta de Madrid. Tras 9 años en el Real, donde entró en la historia grande rompiendo todos los récords y ganando todos los títulos posibles, ahora uno de los mejores jugadores de la historia podría cambiar de bando al conjunto Colchonero luego de ser durante muchos años el verdugo del Cholo y del conjunto madrileño, ya que fue una tortura en casi todos los duelos donde se enfrentaron sumado a que Cristiano era la cara visible de todas las victorias de la Casa Blanca.