El fútbol femenino perdió a su entrenador

Pablo Pastor finalizó su segundo ciclo como técnico del equipo de fútbol femenino. El DT tenía contrato hasta ayer y el mismo no será renovado, por lo cual abandonará la institución luego de este año de trabajo que no tuvo buenos resultados.



Fuentes consultadas por El Clásico manifestaron que la decisión tiene que ver netamente con esta cuestión, ya que el rendimiento del equipo no fue bueno, se sumaron pocos puntos, en ningún momento se pelearon los torneos que se jugaron y además, con el tiempo, varias referentes quedaron marginadas, una decisión que no cayó bien puertas adentro.