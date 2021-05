El juvenil recibió un gran gesto

Luego de la publicación que hizo Catriel Caruso, jugador de las inferiores de Gimnasia, donde pedía ayuda para la venta de pan casero y así poder costear el pago de la cuota en el club, el joven recibió la ayuda de muchas personas que se ofrecieron a ayudarlo para pagarle la cuota y diferentes cuestiones de su vida diaria.



No solo eso, sino que también desde el Lobo le confirmaron que va a ser becado y lo van a ayudar en su vida cotidiana para que no tenga ningún problema. El propio jugador categoría 2006 (octava división) publicó su felicidad en las redes sociales para que no haya más preocupación respecto a todo el apoyo que había recibido desde el jueves a la tarde cuando se dio a conocer su pedido y varios hinchas Triperos lo intentaron ayudar.