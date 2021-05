Se amplía la lista de nombres para el Lobo

Como ya lo han dicho públicamente y en varias oportunidades, la dupla conformada por Leandro Martini y Mariano Messera quiere un jugador por línea de cara a este torneo. Así, buscan tratar de hacer un mejor mercado de pases respecto a lo que fue el de principio de año, donde Gimnasia solo tuvo dos incorporaciones y luego se quedó con un plantel un tanto corto cuando tuvo lesiones o el brote de Covid-19 en medio de la Copa de la Liga Profesional.



Por eso mismo, los técnicos ya se encuentran trabajando desde que terminó el torneo en esta búsqueda de jugadores y como bien se anticipó en ediciones anteriores del diario Hoy, en los últimos días el mercado de pases Tripero fue tomando color. Justamente entre el jueves y ayer fue donde más nombres aparecieron en estas casi dos semanas de licencia que transita el Lobo tras la eliminación.



El primer nombre en la defensa que suena fuerte e interesa mucho es el de Diego Polenta. Las referencias dadas por Guillermo Barros Schelotto, la trayectoria del uruguayo y su presencia en la selección charrúa hacen que desde el Lobo lo empiecen a considerar de buena manera al central. En los últimos meses de este año no tuvo mucho minutos ya que estuvo lesionado al principio del Torneo Apertura y ahora se encuentra desgarrado y su recuperación la hará en Montevideo.



La posibilidad de que Polenta sea uno de los refuerzos se hace muy fuerte porque su actual club, Olimpia de Paraguay, tiene una deuda de casi cinco meses con el jugador. Por eso mismo, el central no vería con malos ojos emigrar, resignar esa deuda e irse con el pase en su poder, ya que le queda un contrato y medio en el albinegro. Por lo tanto, se esperan novedades para los próximos días, como así también Martini y Messera junto a Gabriel Perrone siguen analizando otros nombres.

¿Aparecen delanteros?



En el frente de ataque aparecieron dos delanteros muy experimentados y conocidos en Argentina como Gonzalo Bergessio y Nicolás Blandi. El ex-Racing se encuentra en Nacional de Uruguay y le queda contrato hasta diciembre, pero por ahora la idea del delantero es esperar hasta esa fecha y luego analizar qué hará de su carrera a los 36 años ya que además está cómodo allí y próximo a ser padre.



Por el lado del ex San Lorenzo, hace tiempo que no es tenido en cuenta en Colo Colo de Chile pero le queda tiempo de contrato y tiene la voluntad de revertir su situación en el club trasandino.

Sigue esperando a la Pulga

El nombre de Luis Miguel Rodríguez sigue latente y desde Gimnasia están esperando la oportunidad para sentarse a presentar la oferta.



Lo cierto es que el Pulguita no tendrá negociaciones hasta que termine la participación de Colón en la Copa de la Liga Profesional y el parate por la pandemia le jugó en contra al Tripero, ya que tendrá que esperar a la reanudación en algunas semanas y luego ver si el Sabalero pasa o no a la final.



Mientras tanto, en el Lobo siguen tratando de cranear todo para que este deseo de hace mucho tiempo se pueda volver realidad ahora. En su momento estuvo muy cerca cuando estaba Diego Armando Maradona al mando del equipo, pero no se llegó a un acuerdo. También en el 2020 recibió la negativa de Sebastián Méndez, por lo que se quedó en Santa Fe hasta ahora donde se le terminará el contrato.