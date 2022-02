El Kun Agüero explicó cómo es el chip que le colocaron para monitorear su problema cardíaco

En diciembre del año pasado, el futbolista argentino Sergio Agüero anunciaba en España una triste noticia: a los 33 años se retiraba del fútbol por un problema cardíaco.

Este lunes Sergio Kun Agüero volvió a realizar una transmisión por Twitch para charlar con sus fans y aprovechó para responder varias consultas, entre ellas las referidas a la arritmia cardíaca que le detectaron hace unos meses; incluso bromeó sobre su actual situación.

En el vivo, realizado a través de la plataforma Twitch, el ex futbolista de la Selección Argentina mostró la pequeña intervención que le hicieron en el cuerpo para monitorear su corazón: “Tengo un chip”, señaló el Kun y mostró la pequeña cicatriz que tiene en su pectoral izquierdo. “Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó.

El microchip cumple la misma función que los marcapasos tradicionales aunque es una técnica de prevención médica mucho más adelantada, en cuanto al diseño tecnológico de la pieza implantada: es mucho más pequeña, más cómoda y requirió de un simple corte en su pecho para aplicárselo.

En tono jocoso, el Kun realizó bromas sobre su condición: “De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo”. En este sentido, comentó entre risas: “Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (Calzetti) para ver dónde ando”.

A través de este chip, los médicos del ex futbolista pueden monitorear en todo momento el ritmo del corazón y su estado de salud, con mucha precisión.