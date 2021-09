El Lobo descansa y espera por el domingo

En el Lobo el ánimo está por las nubes tras las dos victorias consecutivas contra Unión y Aldosivi, donde se rompieron varias rachas negativas para el equipo que venía de malos resultados en el último tiempo. Teniendo en cuenta que va a estar jugando este domingo al mediodía, Néstor Raúl Gorosito decidió darle dos días libres al plantel para que puedan disfrutar el buen momento. Además, luego de la victoria contra el Tatengue el equipo se entrenó al otro día pensando en el Tiburón, donde tuvo una semana corta.

Por eso mismo, recién mañana volverán las actividades en Estancia Chica donde Gimnasia comenzará a pensar en un duelo clave contra Sarmiento. En primer lugar, por lo que se juega en la lucha de los promedios donde el Albiazul tuvo una mejoría tras los dos partidos ganados y pudo sacar ventaja o superar a algunos competidores llegando a la mitad del torneo. Luego, también se espera la definición oficial sobre la vuelta al público, por lo que el escenario volverá a ser bastante diferente con el aliciente de la gente en las tribunas como sucedía hasta principios del año pasado.

Respecto al partido, Gorosito se fue bastante conforme de Mar del Plata y aunque tiene bastantes días por delante para definir todo, a priori no habría modificaciones y por primera vez podría repetir equipo desde que está al mando del Mens Sana. Los ingresos de Manuel Insaurralde y Emanuel Cecchini le dieron otra cara al Tripero frente al equipo de Gago y dejó conforme al DT, quien todavía no encontraba armar el rompecabezas en el doble cinco y en la banda derecha. Al lado de Brahian Alemán rotaron Harrinson Mancilla, Nery Leyes y Cecchini, mientras que en el puesto de volante en los últimos partidos había estado la duda entre Insaurralde y Ramírez porque el rendimiento de la Perla no era el mejor, mientras que el ex San Lorenzo volvió a demostrar la importancia dentro del 11.

Con una buena sintonía y en armonía después de mucho tiempo, el elenco Mens Sana comenzará a planificar a partir de mañana este importante partido frente al Kiwi en 60 y 118 en el mediodía del domingo platense donde habrá muchas emociones por la vuelta de los Triperos y las Triperas.

Se acomodó en las tablas

Gimnasia consiguió dos victorias más que valiosas porque no solo era importante la vuelta al triunfo y cortar las rachas, sino que al ser un torneo más que apretado en cuanto a puntos, cosechar una racha positiva lo ayuda a posicionarse mejor en las tablas. En la Liga Profesional, el Lobo pasó de la posición 23 a la 11 con 17 puntos, mientras que en la tabla de los promedios, le comenzó a sacar una buena ventaja a Huracán, Aldosivi y Patronato, como así también superó a Central Córdoba quien este fin de semana cayó contra River.

A pesar de esto, pudo haber sido mejor la fecha ya que Arsenal volvió a ganar después de nueve partidos y el Tripero no lo pudo superar, mientras que Banfield también se quedó con tres puntos y le sigue sacando cuatro unidades de ventaja al Albiazul. Pipo Gorosito fue muy claro respecto a los objetivos para este año donde afirmó que para el descenso faltaba mucho y era importante pensar en intentar clasificar a una Copa. En la tabla anual, el Mens Sana está en la posición 17 y está a 7 puntos de Racing, quien es el último en ingresar a la Sudamericana y que jugará hoy contra Argentinos en La Paternal.