El Lobo piensa en el segundo amistoso

Gimnasia sigue con la puesta a punto en esta pretemporada que ya lleva cuatro semanas y durará 14 días más, por lo que la pelota empezó a ser más protagonista en Estancia Chica. Ya la semana pasada, todos los entrenamientos por la tarde fueron actividades con pelota para el amistoso del sábado que se jugó contra Banfield en el Florencio Sola, mientras que ahora al no tener doble turno la práctica se volvió a dividir en dos.



Ayer hubo entrada en calor, movimientos de activación y trabajos físicos en la primera parte, mientras que luego hubo dos bloques de fútbol donde se comenzó a pensar en el segundo amistoso que tendrá el fin de semana con Independiente y que finalmente será en el estadio Libertadores de América el sábado por la mañana.



Por esto mismo, Leandro Martini y Mariano Messera no planean muchos cambios respecto a los dos equipos que jugaron contra el Taladro. Maximiliano Coronel seguirá siendo baja debido a una molestia muscular en el sóleo, donde tuvo un desgarro a principios de este año y que lo dejó afuera por más de un mes.



Hoy se volverá a entrenar en turno matutino y lo hará en tal horario mañana para pensar en lo que será el encuentro contra el Rojo en Avellaneda. Luego habrá domingo libre para comenzar la quinta semana el próximo lunes, donde se buscará tener una cara nueva para dicho día. El Tripero ya sabe que debutará con Platense en este nuevo torneo que comenzará a la brevedad por lo que la puesta a punto será fundamental.

“Pidieron disculpas y volvieron a entrenar con el plantel”

Luego del exabrupto que tuvieron Matías Pérez García y Brahian Alemán con algunos juveniles en la concentración de la semana pasada, Leandro Martini dio la cara y habló con TNT Sports acerca del tema: “Tanto Alemán como Pérez García pidieron las correspondientes disculpas y volvieron a entrenar con el grupo.

No compartimos la violencia, una vez que el hecho sucedió las cosas se hablaron y se solucionaron”, dijo. Además de esto, Martini aclaró que estos hechos no van a volver a suceder.



El martes los jugadores tuvieron una charla con Gabriel Pellegrino donde se decidió que, por el momento, sigan siendo parte de la institución aunque todo está sujeto a las ofertas que puedan llegar a existir, ya que Pérez García no es tenido en cuenta mientras que por Alemán solamente sería si llega una oferta que tenga un resarcimiento económico para el Lobo.