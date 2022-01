El Lobo pone primera en Estancia Chica

Luego del empate contra Patronato y las posteriores vacaciones por licencia, el plantel del Lobo retomará las actividades esta mañana a partir de las 9. Allí, antes de comenzar con los primeros movimientos físicos, habrá hisopados para todos los citados.

Teniendo en cuenta los casos crecientes de Covid-19 a nivel nacional en las últimas semanas, sumado a que ayer muchos equipos que comenzaron la pretemporada también tuvieron contagios, desde Gimnasia buscan controlar la situación. Por esa razón, a priori, los entrenamientos serán cerrados con una especie de burbuja, como sucedió entre finales de 2020 y principios de 2021.

Sin caras nuevas, Néstor Gorosito tendrá su primera pretemporada a cargo del plantel tras su llegada a finales del año pasado, aunque además del plantel profesional y algunos juveniles, como Benjamín Domínguez y Alan Lescano que fueron notificados que estarán en los planes, estará el resto del equipo de la Reserva de Sebastián Romero con 25 futbolistas convocados. De este grupo amplio de chicos, Pipo tiene pensado analizar desde hoy hasta el 8 a diferentes jugadores para ver si se suman al viaje a Mar del Plata donde el Tripero entrenará hasta el 21 de enero.

Mientras se espera por los refuerzos y las resoluciones con tres nombres que surgieron en los últimos días (ver siguiente nota), fueron citados Luis Miguel Rodríguez y Johan

Carbonero. El tucumano que está en la mira de Colón estará presente, mientras se sigue esperando una oferta formal del Sabalero, ya que ayer viajó desde Simoca hasta La Plata, pero la presencia del colombiano no está asegurada. Esto se debe a que Once Caldas afirma que no se efectuó la compra pero desde calle 4 sí, y por eso mismo el conjunto blanco ayer citó a Carbonero, quien no se hizo presente.

Desde Gimnasia afirman que el 7 bravo tenía pasaje para regresar ayer y que lo esperan hoy por la mañana, pero todo parece indicar que no irá a ninguno de los dos predios hasta que tenga la certeza de dónde continuará este 2022.

Volvieron los contactos con Donatti y trabajan por Giménez

Mientras Gimnasia espera el regreso a los entrenamientos para hoy por la mañana, la dirigencia y el cuerpo técnico continúan trabajando en el mercado de pases. En medio de la búsqueda por retener a Luis Miguel Rodríguez y Johan Carbonero, Néstor Gorosito quiere al menos un central, un mediocampista y un centrodelantero para que lleguen lo antes posible en lo que será este mes de pretemporada.

En primer lugar, tras la baja de Cristian Lema ayer retomaron los contactos con Alejandro Donatti, a quien Gorosito llamó antes de las fiestas para contarle el deseo de tenerlo. El ex San Lorenzo se encuentra con el pase en su poder aunque también en las últimas horas se sumó Tigre, exequipo del central, para buscar su regreso. En el mediocampo también está vinculado el club de Victoria, ya que restan detalles para que llegue Agustín Cardozo, quien fue dirigido por Pipo, y tanto el Lobo como el Matador afirman que está todo muy avanzado para cerrarse en los próximos días.

Por último, como se contó en la edición de ayer en El Clásico, las conversaciones entre Gimnasia y Milton Giménez están encaminadas pero el delantero quiere analizar primero propuestas del exterior como los sondeos que tuvo de la MLS y México. A pesar de esto, desde el Lobo planean tener contacto por primera vez con la gente de Atlanta para tantear números por el ex Central Córdoba, aunque las pretensiones del Bohemio serían bastante altas y quiere negociar una venta sí o sí.

Con este panorama, en los próximos días seguramente se sumen más opciones en estos puestos teniendo en cuenta el inicio de los entrenamientos.