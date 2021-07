El mensaje de Neymar a Messi: "Felicidades hermano HDP"

Sin dudas, lo que hizo Argentina en el Marcaná quedará en la historia. Más allá de romper el maleficio de 28 años sin títulos, también generó el primer campeonato de Lionel Messi con la Albiceleste. Tras la derrota, Neymar le dedicó un posteo a su amigo, quien compartió grandes conquistas en el Barcelona.

"Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “fdp (filho da puta) me ganaste”. Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP", escribió. Un verdadero grande.