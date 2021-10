El presidente del Barcelona habló luego del conflicto con Messi y admitió que quería que el argentino "jugara gratis"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, habló este viernes con medios españoles y afirmó, inesperadamente, que quería que Messi jugara gratis para el elenco culé, entre otras cosas, como así también se refirió a la actual situación del club.

"Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese 'juego gratis', pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso", declaró el mandatario.

Sin embargo, el propio Lionel Messi había dicho en conferencia que ningún directivo le había ofrecido algún esfuerzo adicional, ya que en principio se había rebajado su contrato a la mitad.

En ese sentido, Laporta continuó diciendo que el "Barcelona está por encima de Messi" y que además, ya no tienen deudas con el jugador porque se solucionó antes de que el argentino se desvincule con el elenco catalán. "No, igual queda algún concepto, pero en general está cerrado", agregó.

Por otra parte, afirmó que retener a Messi "era inviable". "Con Messí no teníamos fair play. No había margen para meterlo en la plantilla y teníamos las conclusiones de la auditoría y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo. El Barça está por encima de Messi y de cualquiera. No había margen. Nos propuso una operación, nos planteamos un esfuerzo pero, para tener margen salarial, había que hacer una operación que era inviable, el fondo de inversión, el CVC", destacó.