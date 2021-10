El sentido mensaje de Juan Sebastián Verón al hincha de Estudiantes

Este viernes, Estudiantes enfrentará como local a Rosario Central en su vuelta a UNO, donde solo disputó un puñado de partidos luego de su inauguración en 2019, ya que en 2020 comenzó la pandemia y poco pudo disfrutar.

Tal es así, que el actual vicepresidente e ídolo, que supo ser el mentor de la idea de la reconstrucción del estadio y el principal bastión para poder llevarla a cabo, se refirió a la vuelta de los socios e hinchas al Estadio Jorge Luís Hirschi.

"Después de un tiempo se VUELVE que no es poco, para algunos mucho, otros no tanto y muchos otros nada , digo por que no todos tienen esa posibilidad de VOLVER, hoy no se puede ojala podamos de a a poco en algún momento darle esa posibilidad, por que la tienen que tener todos eso si.. pero para aquellos que la tienen DISFRUTEN no todos pueden,son tiempos complejos, difíciles y todo pasa muy rápido tratando de volver a la normalidad..nos pasamos el Tiempo criticando los errores del otro y no de mejorar cada uno, se pierde tiempo lamentándonos por todo y no buscando soluciones reales a las cosas, Envidiando lo de los demás, sin disfrutar lo poco o mucho que tenes, Perdés cuando te enfocas solo en las cosas Negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas.. valoremos,cuidemos, pensemos en el otro,DISFRUTEMOS ESTO QUE TANTO NOS COSTÓ..Abrazo a todos" , escribió el líder en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que el Pincha jugará desde las 19.00 ante el Canalla, con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por TNT Sports.