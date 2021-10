Scaloni, de “los dominadores fuimos nosotros” a “faltó el gol”

Lionel Scaloni habló después del empate sin goles de Argentina ante Paraguay, donde destacó el fútbol del equipo en el Defensores del Chaco, donde predominó la falta de contundencia. “Faltó el gol, en especial en jugadas muy claras, la pelota no entró. El equipo siguió intentando; Paraguay con unas contras nos puso en dificultad, pero los dominadores, fuimos nosotros. Los rivales ahora juegan de otra manera, quieren ganarle a la Argentina y hay que acostumbrarnos a que siga sucediendo”, expresó el DT. Además, destacó: “Acá tenemos que tener a todos bien. Es muy duro venir a jugar estos partidos. En dos días, tenemos otro”.

Por otra parte, aseguró que está conforme con el partido que hizo Joaquín Correa, quien no pudo concretar alguna de las chances claras que tuvo: “El equipo tuvo situaciones de gol. No las concretó. Lautaro (Martínez) siempre ha sido nuestro delantero de referencia. Me pone contento el partido que ha hecho Joaquín. Ha hecho un buen partido, que ha tenido situaciones, generó bastante peligro. Le faltó el gol, pero nos pone contentos que haya jugado así”.

Por último, se refirió a la decisión de sacar a Ángel Di María a mitad del segundo tiempo: “Tenemos que jugar cada dos días. Es importante que todos estén frescos y que el que entre pueda aportar. No hay nada raro”.

Tagliafico: “Fue un partido positivo”

Por otro lado, Nicolás Tagliafico dialogó en conferencia y dijo que, si bien no pudieron conseguir la victoria en Asunción, el partido fue positivo. Y destacó tres aspectos: el peligro generado, la vuelta del público y la figura de Antony Silva, quien resistió los embates de Lionel Messi y compañía.

“Fue un partido positivo, a pesar de no haber obtenido el resultado deseado. El campo no estaba en las mejores condiciones pero no es una excusa. El déficit hoy fue no poder concretar el gol. Hace mucho que no jugábamos con gente y esa euforia y adrenalina está muy buena”, declaró Tagliafico, quien ingresó en el segundo tiempo ante la molestia muscular de Marcos Acuña. Además agregó: “Los partidos de Eliminatorias siempre son así, contra este rival también. Son partidos muy duros, trabados, se pelea mucho, se trata de luchar y no se deja ninguna por perdida. Le llegamos mucho al arquero rival. Hoy no pudimos concretar, pero creo que estamos por buen camino. Esto es largo y todavía quedan muchos partidos”.