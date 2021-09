El PSG tiene un duelo difícil y Correa salió lesionado

Luego de la pálida actuación por Champions League frente al Brujas, el París Saint-Germain tendrá un partido complicado contra el Lyon a las 15.45. En un partido de equipos grandes y con bastante historia en el fútbol francés, el conjunto parisino quiere seguir con el puntaje ideal y la primera posición en la Ligue 1. Los Leones saben que un triunfo los mete en la pelea por el título como así también en puestos de Champions. Con Lionel Messi, quien tendrá su debut en el Estadio de los Príncipes, Mauricio Pochettino todavía tiene algunas dudas respecto al once inicial. Esto se debe a que Kylian Mbappé tuvo una torcedura de tobillo frente a los belgas y no está asegurada su presencia, mientras que Ángel Di Maria podría volver al once.

Por su parte, Joaquín Correa fue de la partida en la goleada del Inter al Bologna por 6-1 donde convirtió Lautaro Martínez. El ex-Estudiantes salió muy dolorido y llorando tras un golpe en la cadera, por lo que encendió las alarmas en la Selección Argentina y se esperan novedades.