El Pulga, nuevamente ausente

Luis Miguel Rodríguez, que quedó afuera del partido frente a Colón por una sobrecarga muscular en los isquiotibiales cuando el Lobo le ganó a Atlético Tucumán, todavía no está al 100% desde lo físico y a pesar de ser la estrella del equipo y jugar un partido tan importante, el tucumano esperará su oportunidad en el banco de los suplentes. El Pulga salió del encuentro contra su exequipo por este problema físico, y teniendo en cuenta que Gimnasia iba a jugar los octavos de final hoy contra Argentinos Juniors, en una decisión conjunta con el cuerpo técnico se decidió que ni siquiera viaje a Santa Fe para enfrentarse al Sabalero.

Pero cuando todos esperaban y lo contaban para ser titular hoy en el Florencio Sola, ayer en el entrenamiento de la tarde también se decidió que no esté desde el arranque y vaya al menos al banco. Esto indica que el delantero tucumano no está al 100% desde lo físico y que si no fuera un partido de tal calibre, ni siquiera estaría en la banca como sucedió contra el Sabalero. De esta manera, Eric Ramírez o Brahian Alemán ocupará su lugar en el once inicial y luego habrá que ver cómo evoluciona en estos días para el partido del domingo contra River.

El Pulga ayer trabajó a la par del grupo pero al momento de hacer pelota parada, prefirió hacer trabajos de acondicionamiento físico junto a otros jugadores

como Matías Pérez García y Maximiliano Coronel, que también se encuentra en recuperación de otras molestias.