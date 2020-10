El rival del Pincha que no juega amistosos y suma delanteros

Aldosivi de Mar del Plata, el primer rival de Estudiantes en la nueva Copa de la Liga, confirmó la llegada del delantero Jonathan Zacaría, quien viene de jugar en la Universidad de Chile.

El club marplatense ya había buscado al jugador bonaerense de 30 años a mediados de 2019, pero finalmente su arribo no se concretó.

En aquella oportunidad, una serie de lesiones le habían impedido a Zacaría afianzarse en aquel club chileno. Pese a su falta de continuidad, la U no lo dejó partir.

“Hoy me toca despedirme. Es difícil por el tiempo que me tocó estar en el club. Quiero agradecer a cada persona que trabaja en el club por el cariño y afecto que siempre me dieron, a los hinchas por el apoyo incondicional dentro y fuera de la cancha, mucho más cuando me tocaron las malas, siempre enviando mensajes de fuerza. Agradecer a cada uno de mis compañeros y amigos que dejo por el día a día compartido. Muchas gracias a todos!”, publicó el delantero.

Por decisión del entrenador, y a los fines de evitar viajes largos, el equipo marplatense no realizó amistosos en lo que va de la preparación, aunque sí hubo prácticas de fútbol.