El triunfo les dio impulso a Martini y Messera para seguir

El triunfo del sábado ante Vélez y el clima posterior en el vestuario del estadio de Liniers llevaron a la dirigencia de Gimnasia a tomarse la sucesión de Sebastián Méndez con mayor ­tranquilidad.



El equipo quedó cerca de conseguir la clasificación (depende de sí mismo) y, con ella, la continuidad de la dupla técnica interina es una posibilidad firme y concreta.



“Este año no habrá novedades en cuanto a la sucesión”, confirmó anoche una calificada fuente del gobierno del Lobo ante la consulta de El Clásico.



Si bien es cierto que resta un mes para llegar a 2021, la realidad es que la victoria le vino como anillo al dedo a la Comisión Directiva, que el sábado antes del partido había recibido la negativa de los Mellizos Barros Schelotto por estar enfrentados con Gabriel Pellegrino y su forma de conducir el club.



Además, hubo un sondeo por Gabriel Heinze, pero el propio Gringo no mostró entusiasmo en dirigir al Lobo, siendo esta la segunda vez que rechaza a la institución en los últimos tres años.

Se ofreció Roberto Sosa, acercaron a Carlos Fernando Navarro Montoya y algunos pensaron en Sebastián Romero o Leandro Cufré, quienes tampoco terminaron para nada bien con el actual presidente.



Por ahora seguirán Martini y Messera, y, en el caso de que el Lobo avance en la Copa Maradona, no habría motivos para cambiarlos.