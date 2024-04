El Turf de "Hoy"

Por GALOPÓN

Esta tarde vuelve a levantarse el telón del Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de catorce actos en cartelera, entre las 12 y las 18:30. El momento culminante de la reunión es el tradicional Clásico “Santiago Luro” (1.100 m).

Ubicado en el sexto turno de la programación, convoca a tan solo seis yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, que lucharán por los $2.045.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Del exiguo lote vamos a confiar nuestro voto a Carbonara Song, titular de cuatro éxitos, luce una cartilla que la coloca un escalón más arriba que sus ocasionales rivales, a raíz de que proviene con figuraciones destacadas en compromisos similares al de esta tarde.

En la lista de rivales se anota la porteña Jump Fire, que tras ganar en esta pista una prueba condicional, probó suerte en un clásico pastero con una entrega desteñida.

Tampoco deberá descuidarse de la regular Key Tower, que viene de ganar y buscará repetir. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas” y, con seguridad, va a ser un “carrerón…” ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera - STORMY VILE (2006) - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 LA INCONDICIONAL zd 2 55 PERALTA JORGE L.

Debuta 2 PRETTY RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 3 GITANA RUSA MASK a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

5P 3L 5S 4 ALEXI a 2 55 PEREYRA WILLIAM

Debuta 5 MISS MOI a 2 55 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 6 CIEL TEACHER zd 2 55 VILLAGRA RAUL E.

0L 7 BERRY GIRL z 2 55 SAEZ GASTON G.

3L 3L 3L 4L 8 UNION AZTECA z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 9 SIN PAR a 2 55 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 10 PLAYITA MOI z 2 55 MENENDEZ MAURICIO D.

Debuta 11 FUI MANTENIDA z 2 55 REYNOSO GUILLERMO S.

2° Carrera - INFI SUNSHINE (2007) - Distancia 1.000 metros

7L 7L 4L 0L 1 IRISH CREAM BAILEY z 6 57 PINTOS JUAN I.-4

7S 0P 6P 8P 2 ROYALTY SCAPE a 6 57 CAPRA PABLO A.-4

2L 7S 3L 3L 3 HERCILIA z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

0P 4P 3L 2L 4 ATENEA ATTACK zd 6 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

6L 0L 8L 9L 5 LLENA DE GRACIA z 6 57 ARIAS OCTAVIO F.

7L 6L 5L 0L 6 CRIS GAUCHA z 6 57 GARCIA ROLANDO L.-4

4P 8L 8L 5L 7 BLUE HEAVEN a 6 57 GARCIA TIAGO-4

4L 9L 5P 8P 8 NOMENCLADORA a 6 57 ALBORNOZ MARCOS N.-4

3L 5L 3L 0L 9 ESTRELLA DE RAZA z 6 57 MENDEZ KEVIN E.-4

3° Carrera - SPEECHER EMPER (2011 - 2013) - Distancia 1.200 metros

0L 4L 1L 8L 1 HOLLAND HIT z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

2P 1L 2L 2L 2 GRAN COUDET a 4 57 XX

5L 1L 5L 6L 2a INTERINO INCA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 4L 0L 4L 3 ARTHUR SHELBY a 4 57 XX

9L 8L 8L 7L 4 LOBO FEROZ z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 4L 4L 1L 5 DONT STONE z 4 57 GOMEZ DARIO R.

1L 5P 2L 7L 6 BACK TO BACK t 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 4L 2L 9L 7 PANCHO E FLORES z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

2L 2L 2L 1L 8 EN TRANSITO a 4 57 PERALTA JORGE L.

4° Carrera - STORMY VILE (2006) (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros.

7L 7L 5L 1 DULCIPOPP z 2 55 ZAPATA IVAN M.

2S 8S 3S 2 SISTER IN ARMS a 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

8L 3 COPETUDA RYE zd 2 55 PIREZ JAVIER A.

Debuta 4 AGUA CRIPTONITA z 2 55 PEREYRA WILLIAM

6L 5 GURISA MASK z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 6 ASIA MIA zd 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 7 AMNISTY z 2 55 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

Debuta 8 TAPA DE DIARIO z 2 55 VILLAGRA RAUL E.

0P 9 TAN CURIOSA z 2 55 PERALTA JORGE L.

Debuta 10 HIGH RIMOUT z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 11 BEST NET z 2 55 GOMEZ DARIO R.

5° Carrera - ROAMY TYPE (2004) - Distancia 1.100 metros

0L 0S 0L 0L 1 GIACOMO FIRST z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

4L 6L 7L 0L 2 LUCA CHANGRETTA z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

7L 3L 6L 6L 3 PETITE JOHN zc 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

9P 0L 9L 4 FREE MARKET a 4 57 ZAPATA IVAN M.

0L 0L 0L 0L 5 AMOR BRUJO INT z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

0S 6 INDOMABLE CORAZONz 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

0L 9L 2L 7 DON RANCHER a 4 57 SAEZ GASTON G.

4S 5L 8L 8L 8 AMOR PICANTE z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0P 5P 4P 4P 9 MATTHAUS zd 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7L 4L 7L 9L 10 SUS OJOS z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 11 MANOS DE ORO zc 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

0L 8P 12 KAPPO MAZA z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 5L 4L 6L 13 FARTEX zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6° Carrera - CLASICO SANTIAGO LURO - Distancia 1.100 metros

3P 6P 4L 6P 1 LADY PIRATA z 3 58 PERALTA JORGE L.

7L 2L 6L 7L 2 ARAUJA z 3 58 LOPEZ BERNECHE LUCAS

6P 1L 7L 5L 2a ESLOVENA z 3 58 ARIAS SANTIAGO N.

6S 5S 1L 0S 3 JUMP FIRE a 3 58 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 4L 8L 4L 4 CARBONARA SONG z 4 60 SALAZAR RAMIRO E.

0S 5P 4L 1L 5 KEY TOWER z 3 58 ARREGUY FRANCISCO A.

7° Carrera - VENTANA DE GALA (2010) - Distancia 1.200 metros

6L 1L 7L 6P 1 RE STAR z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 5L 1L 3L 2 SWEET SUNSHINE z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 7L 6L 6L 3 LETRA CHICA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

7S 1S 1S 7S 4 ANDERMATT zd 4 57 PEREYRA WILLIAM

5P 1L 6L 4L 5 REALLY SEIVER a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 2L 4L 3L 6 EMPERADORA DEL ARTEt 4 57 CHAVES URBANO J.-2

7L 0L 6L 1L 7 ARRABALERA INCA z 4 54 XX

7S 3L 8L 9L 8 ROSAURA KEY z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 3L 7L 2L 9 GRANDVALIRA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

8° Carrera -ROAMY TYPE (2004) (2º TURNO)- Distancia 1.100 metros

0L 0L 0L 9L 1 DIPPER a 4 57 ZAPATA IVAN M.

3L 2L 3L 4L 2 NEGRO ANDARIEGO z 4 57 FLORES JAIRO E.-3

4L 6L 4L 2L 3 SISSON CATCH z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

0L 9L 0L 0L 4 DELIRANGALLARDO z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

0P 6P 3L 6L 5 BUEN INC a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

6L 0L 9L 8L 6 DON TORMENTOSO zn 4 57 ARIAS DANIEL E.

0P 9P 0L 9P 7 CHOCOLATE STAI z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 8 CANALLO EDITION z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 0L 7L 0L 9 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 7L 5L 6L 10 TA TACUAREMBO t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6P 0L 11 PATRIOTA SOY z 4 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

3L 4L 6L 0L 12 LUNERO STRIPES z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

8P 7P 7P 5S 13 CURSI JOHAN z 4 57 RECUERO LUCIANO M.-3

9° Carrera - TOP WINNER (2008) - Distancia 1.400 metros

7L 7L 0L 5L 1 MAR LIGURE zd 6 57 SINIANI EMILIANO F.

4P 1L 4L 6P 2 TU Y LAS NUBES zd 6 57 ARIAS DANIEL E.

1L 5L 0P 9L 3 IL FATTO a 6 57 GOMEZ DARIO R.

3L 3P 7P 7L 4 BARDALINO a 7 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 8P 3L 5P 5 MARLOW z 6 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7L 7L 5L 5L 6 EL DECIDIDO t 6 57 GONZALEZ JOSE N.

6d 6d 0L 8P 7 CABALLO DE INDIO z 7 57 XX

8L 5L 3L 4L 8 VASCO GRUÑON z 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

2P 1L 2L 8P 9 SUN RIDE a 6 57 XX

1P 5P 3P 1P 10 HARLEM BLUES z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

10° Carrera - ADORABLE SOY (2005) - Distancia 1.200 metros

4L 4L 0L 8L 1 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

0L 0L 0L 9L 2 INFIEL SOUND z 3 56 MATURAN WALTER R.

7L 8L 7L 0L 3 SOUTH OLIVIA z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

8S 5L 8L 0L 4 BELLA MARE zc 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

7L 2L 2S 9L 5 ABELIA NET a 3 56 DIESTRA JUAN C.

5L 0L 8L 0L 6 ELEODORA VEGA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

2L 8L 7L 7 ANTE TU ALTAR a 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

0L 8 ALITZER a 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

4L 5L 0L 9 WILD BEACH z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

8S 9S 0S 6S 10 QUIET BLIK z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

0P 5P 3P 5P 11 WAN CONVERSADA z 3 56 ARIAS DANIEL E.

Debuta 12 LIKE A SPRING z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

4L 2L 13 FURIA ENCANTADA zn 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.

7L 0L 0L 0L 14 BACK UP a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

11° Carrera HELEN MARY (2012) - Distancia 1.600 metros

1L 5L 2L 3L 1 IMPRESSIVE SOUND a 4 57 PERALTA JORGE L.

0Z 0L 4L 7S 2 MORE THAN WORDS (BRZ)z 4 57 XX

2L 7P 1L 4L 3 YOU BE YOU t 4 57 AGUIRRE WALTER A.

7L 1L 0L 6L 4 HIERONYMUS z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 0L 7L 5L 5 ARESE z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

2S 6L 3L 2L 6 LEON GALLARDO z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 5P 4L 4L 7 DON FIDEL LETAL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 1L 2L 3L 8 BLINDFITZ z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 2L 2L 1L 9 PROFE LU z 4 57 SAEZ GASTON G.

4P 5P 8L 6L 10 ORIGINAL STORY z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

6L 5P 9L 5L 10a SAY MUCH a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 4L 4L 3L 11 MI JACK a 4 57 PEREYRA WILLIAM

2P 8P 6L 4S 12 GRYSTEX z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

12° Carrera ADORABLE SOY (2005) ( 2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

9L 9L 5L 2L 1 INDY NET zc 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

8L 5L 6L 5L 2 QUE HECHICERA z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

7L 6L 7L 5L 3 VICTORIA INC z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

4L 0L 2L 0L 4 SEÑORITA TETE a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

0L 5 GOOGLE BELLA z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

7L 0L 7L 6 CHE SABROSA a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 7L 6L 0L 7 LA DEL VOLGA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

7L 5L 8L 9L 8 FABULOSA TOUIE z 3 56 MATURAN WALTER R.

0L 8L 9L 9L 9 CIMA GUAPISIMA t 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

5L 4L 6L 8L 10 VALID MORA t 3 56 SAEZ GASTON G.

9L 0L 9L 0L 11 ROMANELA CAT z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

Debuta 12 STORM MILAGROSA zd 3 56 CACERES LUIS A.

0L 0P 13 REINA ACCION zd 3 56 XX

8L 7L 14 MASTER BLUE'S t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

4L 4L 6L 0L 15 FRISCA BEACH z 3 56 PEREYRA WILLIAM

13° Carrera VALSA INC (2016) - Distancia 1.100 metros

6L 6L 5L 0L 1 EL NIETO DEL ZAR z 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

1L 5L 2L 5L 2 VENTAJERO JOHN a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

6L 5L 1L 4P 3 DELIRADO JOHAN z 3 56 CHAVES URBANO J.-2

6L 2L 6L 1L 4 AFRICUM a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1S 7S 3S 5L 5 EMMGUAYAQUIL z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

0P 2L 1L 6 BATACAZO KID z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6P 4P 1L 7 AXIOMATIC z 3 56 PERALTA JORGE L.

4L 4L 4L 2L 8 VETERANO DE GUERRAz 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 6S 1L 3L 9 THE LAST DANCE zc 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 4L 10 BUEN CURUZUCUATEÑOz 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

14° Carrera VANESCENTE (2003) - Distancia 1.200 metros

4L 8L 7P 6L 1 BONITA FELI z 4 57 GOMEZ DARIO R.

8L 7L 5L 5L 2 LOCA JULIETA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7L 2L 6L 0L 3 REE HECHICERA t 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

9L 9L 7L 4 PILIPINK z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

5L 6L 3L 9L 5 BABY CHARITA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

7S 6S 2L 6 AICHINENA z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 8L 8L 0L 7 CRIOLLA SOY z 4 57 ALBORNOZ MARCOS N.-4

8L 0L 4L 5L 8 ANA PAMPA t 4 57 GARCIA ROLANDO L.-4

Debuta 9 AMAZING STRIPES z 4 57 XX

4L 0L 4L 4L 10 PROMETIDA EVA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 8L 8L 0L 11 OPERA KID z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

6S 4P 3L 2L 12 PRINCESA ILUMINADAz 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 13 NELLY OLSON a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

9P 9S 0P 6S 14 LA BLASFEMA z 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4

4P 5S 7L 2L 15 TAN CREYENTE a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

9L 8L 9L 0L 16 ASOMBRADA VEGA z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.