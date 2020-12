Elecciones en Estudiantes: ¿quiénes siguen y quiénes no?

Entre experiencia y juventud, muy por lo bajo comenzó el armado de lo que podría terminar siendo la lista de un eventual tercer mandato de la gestión que encabeza Sebastián Verón en Estudiantes, a partir de los primeros meses del año que viene.



Tal cual adelantó El Clásico el domingo, desde la Secretaría General que está a cargo de Cristian Spagnolo se solicitó condiciones para inicial el proceso de convocatorias a elecciones a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ente que se encarga de regular y registrar los procesos de cambios de autoridades y continuidad de los mandatos en las asociaciones civiles sin fines de lucro como lo es Estudiantes.



Algunos apellidos que integran el actual gobierno del club como Gustavo Weingortín, Juan Prates, Diego Valente, Carlos Dulau Dumm, Osvaldo Lombardi, Juan José Calderón, Miguel Menno, Diego Tipping, Julio Irurueta y Ekel Oviedo tendrían decidido no

continuar.



La decisión de Prates, Calderón y Menno estaría sustentada en que realizaron una enorme inversión de tiempo durante los últimos tres años en la terminación del estadio y si bien no está confirmado que no quieran seguir como dirigentes, habrían sentido el desgaste del trajín de la gestión.



El resto, como son los casos de Carlos Dulau Dumm, Osvaldo Lombardi e Irurueta, sienten que ya habrían cumplido un ciclo como directivos y estarían dispuestos a dejar el lugar a otros socios.

El grupo de los indecisos



Entre los dirigentes más indecisos y que se han mostrado insistentes en consultar y preguntar qué va a pasar después de enero, aparecen Martín García Olivarez, Héctor Nieves, Mariano Vázquez Mangano y Luis Álvarez Gelves. En tanto, los que impulsan un tercer mandato de la Brujita y serían leales e incondicionales del presidente Verón (seguirán o darán un paso al costado en función de la decisión que tome el presidente) son los vices Martín Gorostegui y Pascual Caiella, el “Mosquito” Juan Martín Aiello (secretario de fútbol juvenil), el tesorero Juan Ongay y el secretario de deportes Bruno Salomone.



Del lado de enfrente, hay grupos disidentes que preguntan y se informan a través de las páginas de este diario sobre el futuro institucional del Pincha, pero nada organizado.



Algunos integrantes del Movimiento Estudiantes un Estilo de Vida aseguran que un grupo de socios podría presentar una lista, pero tras lo ocurrido en las elecciones de 2014, muchos le temen a la “locomotora” del apellido Verón, que en los últimos comicios oficiales del club arrasó con más del 70 por ciento de los votos.