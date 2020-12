Caruso dijo lo que muchos piensan

Muchas veces, Ricardo Caruso Lombardi dice y cuenta lo que otros piensan y no se animan.

De alto perfil y verborrágico para analizar el fútbol, el actual director técnico de Belgrano arremetió con dureza contra la Asociación del Fútbol Argentino y en especial contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, por el desempeño que tuvo el arbitraje en el encuentro de su equipo ante Barracas Central.

Después del escándalo que se vivió en la cancha de Barracas entre los equipos mencionados, Caruso afirmó: “Los árbitros son funcionales al poder”.

Muy molesto con los últimos arbitrajes, el entrenador de Belgrano de Córdoba apuntó contra los dirigentes y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: “Los tres partidos que ganó Barracas fueron con problemas. Si quieren ascender a mi no me molesta, pero no nos hagan viajar. Después Beligoy salió a decir que Caruso hizo como Zubeldía y no”, dijo. El escándalo surgió a raíz de un gol que metió Barracas Central en la Primera Nacional, ya que ocurrió en el minuto 95.

Caruso Lombardi agregó: “Desde el martes sabían que nos iban a cagar. Pedí un referí de Primera y me pusieron uno del Argentino A. Los árbitros son funcionales al poder”. Por último, completamente fuera de sus casillas, aseguró: “El Sr. Tapia no me atiende hace 2 años”.

Por otro lado, apuntó a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de AFA, del que comentó: “Pasó de tener un kiosco en Santiago del Estero a ser el dueño del fútbol argentino”.

Más allá de su participación como cabeza referencial de una lista que pretende asumir en el gremio de los directores técnicos, las palabras de Caruso Lombardi resonaron en el ambiente del fútbol a poco de haber comenzado el torneo de la B Nacional.

En la AFA hay quienes sostienen que no fue el momento oportuno, luego de haber estado tantos meses sin actividad y habiendo logrado el permiso del Gobierno para habilitar los partidos de fútbol. Pero también se sabe que el entrenador dice lo que muchos piensan, y tal vez con menos espaldas o trayectoria no se animan a decir.

Básicamente, desde el rubro de los entrenadores se viene reclamando hace varios años un amparo legal para evitar tantos despidos en poco tiempo. El reclamo fue escuchado, pero no resuelto por la AFA, y mucho menos por la Liga Profesional, que llegó para desplazar a la Superliga, en donde todo se manejó siempre priorizando los ingresos y el costado comercial de este deporte.