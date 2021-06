Emiliano Buendía jugará en el Aston Villa

En los últimos tiempos, las listas de la Selección Argentina se han caracterizado por tener nombres de futbolistas que no son tan conocidos mediáticamente en nuestro país, pero tienen un buen presente a nivel futbolístico en los clubes en los que se desempeñan. Uno de estos ejemplos es el de Emiliano Buendía, mediocampista del Norwich City de Inglaterra que fue convocado por Lionel Scaloni para esta doble fecha.



En ese momento, el nacido en Mar del Plata confesó: “Ver mi nombre en la lista es cumplir un sueño. Uno siempre trabaja para crecer y llegar lo más lejos posible, pero me agarró por sorpresa”. Sin embargo, esta no sería la única gran noticia para el marplatense de 24 años, ya que en horas de la mañana de ayer se convirtió en jugador del Aston Villa.



Luego de consagrarse como mejor jugador de la Championship y lograr el ascenso con el elenco auriverde, acordó su llegada con el club de Birmingham por una cifra millonaria. Según trascendió, el pase se cerró por la suma de 33 millones de libras y acorde a la información, otro equipo que lo tenía en carpeta era el Arsenal, pero finalmente será compañero de Emiliano Martínez en Los Villanos. Cabe resaltar, que anteriormente había sido adquirido por 1 millón de libras.



Desde el Aston Villa, ayer comunicaron: “Como Emiliano se encuentra actualmente en la burbuja biosegura de la Selec

ción Argentina, preparándose para un partido de clasificación para la Copa del Mundo con Colombia el martes por la noche (hoy), se someterá a un examen médico y completará la transferencia después del juego”.