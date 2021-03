Entre la mala pata de Salvio y el debut por Copa Argentina

El empate 1 a 1 del pasado domingo frente a Sarmiento de Junín en la Bombonera dejó más dudas que certezas para el conjunto de La Rivera. En este encuentro, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo volvió a tener una floja performance y esta no es la única preocupación que tiene el cuerpo técnico, ya que mañana tendrá su debut por Copa Argentina frente a Claypole y no podrá contar con dos futbolistas importantes dentro del once inicial.



Pensando en este partido, el Xeneize volvió a entrenarse ayer con la ausencia de Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Carlos Tévez. Este último, por su parte, continúa con la licencia por el duelo tras el fallecimiento de su padre. En cuanto al defensor y el mediocampista, las noticias para Russo no parecen nada esperanzadoras, ya que ambos debieron salir reemplazados por diferentes lesiones.



En el día de ayer, se confirmó que Salvio sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y de esta manera, Toto tendrá que operarse y deberá llevar a cabo una recuperación que le demandará un tiempo estimado de entre seis y ocho meses. Por otro lado, trascendió que Boca puede incorporar a un jugador del fútbol local para reemplazar a Salvio, por tratarse de una situación excepcional (son más de cuatro meses de rehabilitación) y se produjo antes que transcurra el 66% de la temporada.



Por el lado del Cali, y según el Parte Médico oficial del club, tuvo una lesión condral en la unión esterno-costal, y su tiempo estimado de recuperación dependerá de su evolución con respecto al dolor pero llegará al Superclásico frente a River el próximo 14 de marzo por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. Su reemplazo más lógico ante Claypole sería Marcos Rojo, pero de todos modos todavía no está confirmada la presencia del ex-Estudiantes en este compromiso.



Martes de Copa



En la jornada de hoy, desde las 20:10, Talleres tendrá su debut en la Copa Argentina frente a Atlético Rafaela en San Nicolás. Además y también por los 32avos de final, Defensa y Justicia hará lo propio a las 22:15 con Estudiantes de Caseros en el estadio Alfredo Beranger de Temperley.