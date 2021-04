Entre lágrimas, Guido Pella tuvo que abandonar en Múnich

El tenista argentino campeón de la Copa Davis no está atravesando su mejor año. El oriundo de Bahía Blanca se encontraba ganando su partido ante John Millman por 6-4 en el primer set de los octavos de final del ATP de Múnich cuando tuvo que abandonar.



En el inicio del segundo parcial, el número 55 del ranking mundial sintió el pinchazo en abductor derecho y a pesar de la molestia intentó seguir jugando. El dolor no cesó y tras la consulta a su fisioterapeuta decidió entre lágrimas retirarse de la competencia.



Sin dudas, no es la temporada planificada por Pella, quien este año apenas disputó siete partidos, repartidos en siete torneos.

Venía de cortar una racha de cuatro derrotas en Múnich y su nivel estaba en alza hasta que la lesión lo hizo tirar la toalla. Además, por fuera de lo deportivo, el tenista tuvo que atravesar un aislamiento por presentar Covid positivo.



A raíz de la enfermedad que lo tuvo alejado de las canchas durante la gira sudamericana, Pella buscaba volver al ruedo con la participación en el circuito europeo. Tuvo una temprana eliminación en los ATP de Montecarlo y Barcelona ante el francés Pouille y el japones Nishikori respectivamente.



Con la esperanza de llevar adelante una pronta recuperación, Guido Pella apunta a cambiar de página a su fatídico año al presentarse la próxima semana en el ATP 1000 de Madrid, donde será representante nacional junto a Diego Schwartzman.

Nole no estará presente en Madrid



El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, no jugará la edición actual del Mutua Madrid Open, que ya comenzó en la Caja Mágica de la capital española con la disputa de las fases previas, según anunciaron los organizadores del torneo.



“Lo siento, pero no podré viajar a Madrid este año y encontrarme con todos mis fanes. Ya son dos años, un tiempo bastante largo. ¡Espero verlos a todos el próximo año!”, fue el mensaje de Djokovic que transmitió el Mutua Madrid Open en su cuenta de Twitter.



En consecuencia, el Masters 1000 madrileño no contará con la presencia de su último campeón, ya que Djokovic se impuso a Stefanos Tsitsipas en la última edición celebrada en 2019.



Esta renuncia otorga el puesto de primer cabeza de serie a Rafael Nadal, que buscará su sexto título en la capital española, señaló la agencia DPA.