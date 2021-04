¡Talento de exportación! La NBA pone la lupa en otro argentino

La época dorada del básquet nacional parece volver a recobrar vida en la NBA, donde a la llegada de Facundo Campazzo y la flamante incorporación de Gabriel Deck, se le sumaría un nuevo representante argentino.



Se trata del base Luca Vildoza, que se desem­peña en la liga española jugando para el equipo Saski Baskonia. El joven marplatense de 25 años es figura en el equipo de España y es por eso que entró en el radar de los New York Knicks, que han puesto su ojo en él tras haber sido elegido como el MVP de la temporada 2019-2020 en la que Baskonia se consagró campeón ganándole al Barcelona. Con un total de 115 partidos en la Liga ACB, Vildoza promedia 8,5 puntos, 1,2 rebotes y 2,9 asistencias en su carrera en el torneo.



En la última conversación con los medios, el representante del jugador, Claudio Villanueva, expresó: “Es cierto que New York Knicks está siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro”.



Pero en las últimas horas, el rumor parece haberse incrementado debido a una determinación por parte de los Knicks de incorporar a un refuerzo de cara al tramo final de la temporada. La franquicia de la NBA marcha en el cuarto lugar de la Conferencia del Este y está en posición de clasificar a los playoffs. Es por eso que harán el intento de contratar al base argentino.



Las chances parecen ser más concretas porque se conoció que también el Baskonia ya tendría apuntado un refuerzo para suplantar al argentino: el guardia Dallas Moore, por quien el conjunto español ya realizó una oferta para incorporarlo considerando esta chance de que el argentino pegue el salto.



Por si fuera poco, los rumores aumentaron fuertemente cuando Andrés Nocioni, mito del básquet argentino, subió a sus redes sociales un mensaje con respecto a la posible llegada de Vildoza a los Knicks: “¿Que lindo sería volver a ver a un argentino jugando todas las noches en el Madison, no?”, publicó.



La llegada de un nuevo argentino a la NBA parece ser cuestión de tiempo. Sería el cuarto representante nacional en firmar este año en la liga más importante del mundo, ya que se sumaría a la elección de Leandro Bolmaro en el Draft más las contrataciones de Facundo Campazzo por Denver Nuggets y de Gabriel Deck en Oklahoma Thunder.

Deck podría debutar esta noche



El jugador santiagueño, flamante incorporación del Oklahoma City Thunder, pasó su sexto hisopado con un resultado negativo y podrá ser parte del equipo que saldrá a la cancha a disputar una nueva fecha del torneo.



Desde las 22, los Thunder se medirán contra los Pelicans y el exjugador del Real Madrid, Gabriel Deck, podría convertirse en el basquetbolista argentino número 14 en tener minutos en la NBA.



De no ser elegido por el entrenador Mark Daigneault para integrar el plantel a solo una semana de haber arribado a Estados Unidos, el jugador tendrá la posibilidad de tener su entreno en las próximas fechas. Los siguientes compromisos para la franquicia serían el 1° de mayo contra Indiana Pacers y el 2 de ese mes frente a Phoenix Suns.



Actualmente, Oklahoma City Thunder no está atravesando la mejor de las temporadas, donde se ubica en la 13° posición de la Conferencia Oeste y ya se encuentra eliminado de la postemporada. Acumula un récord de 20 victorias y 35 derrotas por lo que buscará con su reciente incorporación de 1,98 metros aportar un nuevo perfil al equipo de cara a la próxima temporada.