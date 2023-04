“Estamos preparados para jugar esta competición”

Cada vez más cerca del debut por Copa Sudamericana. Ayer al mediodía Sebastián Romero dio la habitual conferencia de prensa en la previa a los partidos, aunque esta tiene un sabor un tanto especial por hacerlo antes de tener su primer encuentro internacional en su carrera como entrenador. En ese sentido, el entrenador de Gimnasia habló de las sensaciones de este enfrentamiento con Universitario, del conjunto peruano pero sobre todo sobre sus dirigidos y lo que pueden dar.

Respecto al partido de esta noche contra la U, Chirola valoró la importancia que tiene el equipo de Lima a nivel continental pero hizo hincapié en el Lobo: “Mañana es importantísimo. Es muy importante esta competición, mañana jugamos de local contra un equipo representativo. Queremos estar preparados para jugar el mejor partido”. Además agregó: “Universitario es un equipo grande y tiene un gran entrenador. Pero nosotros estamos preparados para jugar este tipo de competición y tenemos ganas. Los vimos mucho, sabemos qué idea tienen y qué van a buscar. Que la gente vaya con alegría, a alentar y apoyar como lo hacen siempre. Hay que confiar en estos chicos”.

Romero no confirmó el posible 11 para esta noche, a pesar de las dos dudas que tiene, pero fue certero en que confía en los diferentes juveniles que tiene a disposición aunque sabe que los resultados positivos se tiene que dar en el corto plazo: “El grupo está bien, entrenando como queremos. En los partidos sale lo que entrenamos. Nos falta aún, pero estoy convencido y creo que vamos a estar bien. Necesitamos de más resultados positivos. Veo muchas cosas positivas que me llenan de orgullo. Para lograr más resultados positivos vamos a necesitar más tiempo de trabajo. Pero estamos convencidos, estamos bien”.

Por último, el DT tripero habló sobre la baja de “Benja” Domínguez y la nueva mala noticia respecto a Matías Miranda: “Hablé con Mati, sí. Es una pena porque ya estaba cerca de volver. Me gusta mucho cómo juega, iba a ser muy importante. Pero son cosas que pasan, hay que estar fuerte y recuperarse para volver a soñar con jugar. Estoy con bronca y tristeza por lo de Benja, a uno no le gusta que se lesionen los chicos. Pero tenemos alternativas para reemplazarlo”.

“Llegamos muy fuertes en todo sentido”

Jorge Fossati también habló en conferencia de prensa antes de viajar a Buenos Aires, donde no confirmó el equipo pero afirmó que “futbolísticamente y anímicamente llegamos muy fuertes. Desde el punto de vista físico no tanto por haber hecho el esfuerzo en Cusco”. Respecto al Lobo comentó: “En el último partido les fue mal jugando de visitante. De local, en su último partido le ganaron a Estudiantes, que es el clásico de La Plata. Si lo ganaron es porque tienen cualidades. Los equipos argentinos son generalmente coperos por tradición. La cancha de Gimnasia la conozco, he jugado varias veces. Es un grupo difícil, pero la U es duro para cualquiera”.

El Bosque con todo definido

Después de algunas puestas a punto y en diferentes sectores y cuestiones técnicas como la implementación de nuevas luces y conexión de internet o la modificación de lugar de la conferencia de prensa, el Juan Carmelo Zerillo tiene todo definido para recibir a la Copa Sudamericana.

A comparación del último partido de local frente a Estudiantes donde estuvo habilitado para poco más de 30.000 personas, esta noche, por el pulmón para el sector visitante, estará habilitado para alrededor de 27.000 espectadores incluidos los visitantes. Además de esto, la zona de prensa se movilizó con las butacas del Polideportivo de calle 4 que fueron sacadas momentáneamente y puestas en la parte izquierda de la tribuna de 60 del lado de la platea Techada.