“Estudiantes es mi vida, tenía en claro que iba a volver”

Dicen que uno siempre vuelve al primer amor. En épocas donde los jugadores se van cada vez más rápido del fútbol local y en tiempos donde los regresos se hacen desear más de la cuenta, Estudiantes logró repatriar a un hijo de la casa. En la previa del encuentro ante Sarmiento, el Pincha presentó formalmente el retorno de Pablo Piatti tras 14 años.

Plumero se fue del club casi sin hablar, siendo muy chico y tras una etapa muy dinámica desde su debut hasta su venta, con un título en el medio. Por eso, cada palabra suya estuvo cargada de sentido y emoción. Los hinchas deliraron con la noticia y se ilusionan con rememorar épocas doradas.

“Quería dar las gracias a toda mi gente, al círculo íntimo, al club por esta predisposición a la hora de hablar y llegar a un acuerdo. Pero también a la gente, por su amor de siempre y me emociono porque quiero estar acá”, empezó declarando Plumero al marcar su regreso a Estudiantes.

Consultado sobre el cariño de la hinchada y los detalles de la negociación, el oriundo de Ucacha comentó: “Estudiantes es todo en mi vida. Llegué siendo un nene. Me emociono porque son muchas cosas que viví en el club. Volver ahora es una grandísima responsabilidad y un reto para mí. Con Marcos Angeleri tenemos una relación especial, pero hablé con todos los dirigentes, es un todo. Con él fue más fácil porque fuimos compañeros y me mostraba videos de la gente en la cancha y eso es importante”.

El paralelismo con el regreso de Verón

“Ojalá pueda hacer algo parecido a lo que fue el regreso de Sebastián Verón, pero estamos hablando de una figura absoluta. Me siento preparado para este reto. Estoy acá para entregarme al máximo. Con el paso de los años, hay cosas que se pierden y otras se ganan. Veo los partidos de otra manera por mi experiencia. Me puedo adaptar en cualquier posición de arriba”, explicó.

Sobre el nuevo Uno

“Cuando yo me fui, el club estaba creciendo. Me encontré con algo totalmente diferente y no sé si hay clubes de Europa a este nivel, un estadio impresionante y un centro de entrenamientos increíble. Cuando llegué al estadio me emocioné y se lo dije al presidente, es impresionante”, comentó el delantero cordobés.

Regresaron los gorros y las bufandas

Se viene el invierno y, como no podía ser de otra manera, regresó a la cancha la ropa de abrigo color albirrojo. En la puerta del Colegio Albert Thomas, la indumentaria para esta época del año ganó protagonismo, ya que los hinchas aprovecharon las ofertas de los vendedores ambulantes: bufandas a $1.500, gorros a $1.000 y camisetas alternativas a $2.000.

Gero Rulli, presente en el Hirschi

Fue una noche emotiva, con el regreso de un hijo pródigo y también con la visita de jugadores representativos para el club. Gerónimo Rulli aprovechó su presencia en la ciudad de las diagonales para ver al equipo de Ricardo Zielinski. También estuvo Guido Carrillo. ¿Dónde seguirá su carrera el goleador?