Fancy Model se hizo fuerte adelante y sorprendió a Largo Man en el Clásico

Por GALOPON

Primera función del año en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 12 actos en la cartelera. La carrera central fue el tradicional Clásico Panamá (1.400 mts.), donde Fancy Model sorprendió a los más creídos y luego de venir siempre en el fuego de la carrera, al cruzar el disco lo hizo con un cuerpo de luz sobre Largo Man, que por dos largos y medio dejó tercero a Tengo Full.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el noveno lugar en la grilla de la programación y contó con los ocho ejemplares ratificados. El cierre de las apuestas mostró el aplastante favoritismo de Markel con un sport de $1.95 sobre las chances de Largo Man ($3.00) y de D’or Van ($6.25) y entre los tres se comieron la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, el rotundo triunfo fue para el “inesperado” Fancy Model, conducido eficazmente por el jockey aprendiz Ramiro Salazar que de esta manera logró el cuarto triunfo de su extensa campaña.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras en buen momento para todos los competidores, Kabai Vera y Eyes Have It asomaron adelante con leve ventaja sobre Markel, Fancy Model, Largo Man y D’or Van, por afuera de todo. Al completar el recorrido del opuesto, Fancy Model corría con escasa ventaja sobre D’or Van y Largo Man, mientras que muy cerca se movían Eyes Have It y Kambai Vera.

De esta manera, se vino la curva de la calle 41 con Fancy Model que si bien mandaba en el desarrollo lo hacía con ínfima ventaja sobre Largo Man que corría por los palos, mientras que por afuera no aflojaban D’or Van y Eyes Have It, quedando luego Kambai Vera. En plena elipse era intensa la pugna, siempre con Fancy Model liderando el lote.

Al pisar la recta pareció afirmarse Fancy Model con medio cuerpo de ventaja sobre Largo Man, que no aflojaba bien ceñido a la empalizada, y de atrás aparecía en escena Tengo Full. Así, faltando 150 metros se despegó el puntero de su perseguidor Largo Man, para cruzar el disco con un cuerpo de luz, mientras que tercero en violenta carga quedó Tengo Full.

El ganador se movió en 23s.96/100 para los primeros 400 metros; 46s.42/100 para los 800 y 1m.10s.45/100 los 1.200 metros, para completar 1m.23s.34/100 para los 1.400 de recorrido de pista normal.