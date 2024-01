El Rojo apunta a Leo Morales

Como viene sucediendo en los últimos mercados de pases, Independiente de Avellaneda vuelve a poner el ojo en Leonardo Morales para reforzar su defensa. Ya sucedió durante los dos mercados del 2023 y también en su momento en el 2022, pero por diferentes cuestiones el Yacaré terminó quedándose en Gimnasia. Sin embargo, esta vez y lo dejó en claro públicamente, Carlos Tévez lo tiene en la lista pero antes tiene un anhelo que también interesa mucho al hincha del Rojo.

Esto sucede porque el candidato principal para la zaga es Alan Franco, quien salió de las inferiores del Rey de Copas, pero en Avellaneda están a la espera de lo que suceda con el nuevo técnico que asuma en Sao Paulo para ver si tienen en cuenta al argentino o si pueden avanzar en las negociaciones para buscar el regreso. En el caso de que la respuesta en el club brasileño sea negativa, Tévez pidió por Morales como indispensable.

Sin embargo, el entrerriano es una pieza vital para el Lobo no solamente dentro de la cancha para Leonardo Madelón, sino también afuera y tan es así que se ha transformado en el capitán del equipo por lo que su salida no será nada fácil. Con contrato en el Tripero, la dirigencia albiazul ante este interés y declaraciones del DT Rojo ya puso condiciones aunque todavía no levantaron el teléfono a calle 4. Haciendo valer una cláusula que hay en el contrato, desde La Plata piden 1.000.000 de dólares limpios y en un solo pago.

Este monto y la forma de pago no sería fácil para Independiente pero al ser un pedido del Apache, todo puede pasar. Así con este panorama desde el Mens Sana ya plantaron bandera para esta negociación y esperan noticias desde Avellaneda para ver qué pasa con Franco y si finalmente avanzan o no por el número 4 azul y blanco que se ha ganado un lugar en el corazón del hincha.

Además, vale recordar que Independiente está incorporando jugadores en este mercado de pases pero al igual que San Lorenzo, todavía sigue inhibido en la FIFA. De esta manera, todas las caras nuevas no podrían tener minutos hasta que pague sus deudas.

En Mendoza se aseguraron a Reali

A pesar del fuerte interés de San Lorenzo por el surgido de las inferiores de Gimnasia, Independiente Rivadavia sentó su postura y afirmó que Matías Reali se quedará este año en el conjunto mendocino. Según expresó el vicepresidente Agustín Ávila la nueva dirigencia del Cuervo no se manejó de la mejor manera para intentar buscar a una de las figuras de la Primera Nacional 2023 y así dijo: “Con respecto a la negociación con San Lorenzo, nosotros del club decimos que la oferta nunca nos llegó. Siempre se manejaron bastante mal, el presidente del otro club y Ortigoza con el jugador (Reali) directamente, cosas que creo que no hacen en el fútbol. Creo que hay que traer un poco de códigos”.

Luego, además, sentenció en diálogo con el programa Dos de punta: “Matías Reali jugará este año en Independiente Rivadavia. Ningún dirigente de San Lorenzo se comunicó con nosotros por su pase”.