Fixture confirmado para los argentinos en la Libertadores

En horas del mediodía de ayer, se confirmó el fixture para los equipos argentinos en la próxima Copa Libertadores. Con los grupos ya definidos, la ilusión se renueva para los clubes de nuestro país que en un principio, la jugarán Boca, River, Racing, Vélez, Defensa y Justicia y Argentinos Junios. En la última década, solo dos argentinos pudieron hacerse con la gloria máxima, como en el caso del Millonario (2015 y 2018) y San Lorenzo de Almagro en el año 2014.



En lo que respecta a la edición de este año, el Bicho tendrá su estreno frente a Nacional de Montevideo el próximo 20 de abril como local. El mismo día, el conjunto de Liniers debutará ante un candidato Flamengo en el estadio José Amalfitani.



Por su parte, el Xeneize deberá viajar a Bolivia para jugar el 21 de este mes ante The Strongest y tanto la Academia como el Halcón jugarán el mismo día. Los de Pizzi viajarán a Uruguay para visitar a Rentistas y los dirigidos por Beccacece esperan a Gremio o Independiente del Valle. Mientras tanto, el último en hacer su presentación será el equipo de Marcelo Gallardo, que el 22 de abril también viajará hacia tierras cariocas para enfrentar a Fluminense en el estadio Maracaná.



Por último y no menos importante, hoy por la noche se definirá el último integrante del Grupo C que tiene a Boca como cabeza de serie. Desde las 21:30, San Lorenzo buscará la hazaña en Brasil ante el Santos tras caer por 3 a 1 en el Nuevo Gasómetro. En caso de no concretarse la gesta del Ciclón, el Peixe se medirá nuevamente con el equipo de Miguel Ángel Russo, a quién eliminó en instancia de semifinales en el torneo anterior.