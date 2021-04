Florencia Chagas hace historia en la WNBA

El básquet nacional festeja otro acontecimiento histórico que marca el crecimiento deportivo. Florencia Chagas, de 19 años, se convirtió en la primera jugadora argentina en toda la historia en ser elegida en el draft para jugar en la WNBA.



Con el pick número 31, la base-escolta de la Selección nacional que juega en el Empoli de Italia fue elegida por Indiana Fever.

Con 1,78 metros de altura, Florencia pasó de no querer anotarse en el listado de jugadoras elegibles (hay una sola posibilidad en cuatro años) a hacerlo a última hora por la insistencia de tres equipos de la NBA femenina.



Indiana, Connecticut y Nueva York fueron los que mostraron más interés y justamente Indiana Fever terminó seleccionando en el puesto número 7 de la tercera tanda a la argentina.



La temporada en la WNBA comenzará el 15 de mayo próximo y no se superpone con las ligas europeas. Sin embargo, Chagas aún no sabe cuándo se incorporará a Indiana Fever. “Anoche me llamó un asistente para felicitarme, pero no sé si tengo que ir al ­training camp o cuál es el plan para mí. Estoy disponible. No voy a tener mucho descanso, pero es un sueño jugar allá y puedo bancármelo”, admitió Florencia.