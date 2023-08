Fórmula 1: Massa busca arrebatar el título de Hamilton

El piloto brasilero Felipe Massa comenzó con un proceso legal para reclamar una fuerte suma de dinero que perdió ante el británico de Mercedes-Benz en la temporada 2008.

Massa decidió iniciar acciones legales contra Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la categoría, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto brasileño de 42 años reclama que aquel episodio afectó al espíritu deportivo y también hizo lugar a las ganancias en las que se vio afectado al no poder ser campeón mundial.

Los abogados de Massa enviaron una carta formal de ocho páginas de “Aviso Previo de Reclamación” a los responsables de la FOM y la FIA. Este es el primer paso legal y es una bisagra en la historia del automovilismo, pues los patrocinantes de Felipinho aluden que la campaña deportiva del paulista y sus ingresos económicos se vieron perjudicados por el incidente ocurrido en el Gran Premio de Singapur de 2008, un hecho que, a larga, le hizo perder el título a manos Lewis Hamilton.

Uno de los representantes de Massa le dijo a The Associated Press que la carta también fue enviada a la FOM, sentenciando que ambas organizaciones no supieron proceder tras enterarse ese mismo año que Nelson Piquet Jr. (compatriota de Massa) chocó su Renault de forma deliberada en Singapur, permitiéndole a su entonces compañero Fernando Alonso ganar la carrera.

“Claramente, el señor es el legítimo campeón de 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título”, reza la carta. “Esto le costó decenas de millones de euros en pérdidas de ingresos y primas”, añaden en defensa de su defendido.

Si esa carrera se hubiese anulado, nadie hubiese sumado puntos y a Hamilton no le hubiesen correspondido las 6 unidades por ser tercero. Massa no sumó porque resultó 13°. Al cierre de la temporada, Hamilton llegó a 98 puntos y por uno le ganó a Massa. Pero si se hubiese anulado la carrera en Singapur, como plantea Ecclestone, no hubiese cosechado 6 puntos y la cuenta global al final de la temporada habría sido con 92 unidades para Lewis y 97 para Felipinho, que hubiese sido el campeón.