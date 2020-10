“Ganó el Real Madrid, pero no lo merecía…”

Barcelona jugó con un arquero, cuatro defensores, dos volantes de contención, tres ofensivos y un nueve. Lo tuvo a Lionel Messi detrás del delantero central, casi como viene jugando en la Selección. Real Madrid jugó con un 4-3-3 que después fue variando en el transcurso del partido.

A este humilde director técnico le alcanzan los dedos de una mano para encontrar jugadores de jerarquía en este Real Madrid. Algunos están desgastados por la edad, y otros, porque son tan jóvenes y no lo demuestran. Pese a la victoria, el equipo no fue lo que se esperaba.

El Barcelona, por otro lado, no tiene al mismo Sergio Busquets que tuvo hace diez años. Y Messi está más hábil y asistidor que nunca, pero ya no provoca el miedo que provocaba antes, porque ha perdido el 50 por ciento de la explosión que tenía antes. Cuando encara con la pelota, ya no crea el mismo pánico que creaba antes.

Los fallos arbitrales entre dos grandes son ­discutibles, como el penal del segundo gol de Sergio Ramos o el penal que no le cobraron al Barcelona. Son cosas que pueden pasar en los clásicos como este.

No sé si fue justo el triunfo del Real Madrid, porque el primer tiempo fue favorable al Barcelona, y hasta incluso este merecía haber marcado un gol más.

El Real estaba muy temeroso. No merecía ir ganando 1 a 0, y por eso se lo empataron rápido. En el segundo tiempo no justificó el triunfo, y menos por dos goles de diferencia.

Con un penal discutido y un poquito de algunos jugadores como Sergio Ramos, Benzema y el arquero, le alcanzó.