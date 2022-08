Gimnasia canceló la deuda con el Club Atlético All Boys de La Pampa

Luego del Torneo Clausura disputado en el año 1998, hace más de 25 años atrás, Gimnasia y Esgrima La Plata vendió en U$S 5.600.000 a Roberto Sosa al Udinese de Italia, uno de los jugadores más importantes del plantel que por entonces tenía como entrenador a Carlos Timoteo Griguol.

En ese momento, el Mens Sana tenía que darle un dinero por derecho de formación al Cub Atlético All Boys de La Pampa valuado en U$S 700.000, donde se formó el delantero futbolísticamente y donde dio sus primeros pasos con pelota. Sin embargo, esto no se llevó a cabo bajo la presidencia de Héctor Delmar, luego terminó recayendo a Héctor Domínguez que asumió en el mismo cargo en noviembre de ese mismo año y estuvo hasta el 2004, pero sin modificar esta situación que podía complicar al club.

Así las cosas, las distintas dirigencias fueron heredando el juicio y el conflicto con el club pampeano, pero luego de entrar en concurso hace un tiempo atrás, desde la institución albiazul se comprometieron a efectuar el pago. Tan es así, que en la jornada de ayer por la mañana y a través de un comunicado, el club y la dirigencia que actualmente encabeza Gabriel Pellegrino confirmaron que por resarcimiento y dentro del marco de las condiciones del concurso preventivo, se canceló la deuda originada por la participación (12.5%) por un total de $15.948.853.