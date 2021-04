“Gimnasia comenzó muy bien, pero Estudiantes mejoró. Está para cualquiera”

A 24 horas del partido de fútbol más importante del semestre para todos los platenses, la ciudad se comienza a poner en clima.

Dentro de un contexto atípico, porque anoche comenzaron a regir las restricciones y la prohibición de circulación, durante toda la tarde se vieron camisetas de Estudiantes y Gimnasia en el centro y en las afueras de la ciudad.



Barrios enteros empezaron a vivir el partido de una forma especial, y pese a que pasan los años, el folklore, las cargadas y las anécdotas todavía no fueron consumidas por ningún virus.

Así lo entiende Julio Garro, el intendente, que desde el primer momento admitió su fanatismo por este deporte y nunca ocultó su pasión por Boca.



El jefe comunal, que en su momento recibió a los presidentes de ambos clubes de La Plata para coordinar normas y pautas de convivencia que suelen impartir desde ambos clubes, no dudó en dejar un mensaje en la previa a este partido. Y también se animó a vaticinar lo que pueda ocurrir mañana a las 15.45, cuando por primera vez se juegue un partido entre el Pincha y el Lobo en el nuevo estadio de Estudiantes.



“Acá lo importante es que todo salga bien y en paz. Va a ser un clásico especial porque no va a haber gente en la cancha. Pero es importante trabajar en conjunto con los clubes y la Policía para que todo salga como tiene que salir”, comenzó diciendo Garro en contacto con este diario.



Al momento de analizar las campañas que vienen haciendo el Pincha y el Lobo, el intendente de La Plata admitió: “He visto cómo Estudiantes le ganó a River. Arrancó bien, después se cayó y ahora se levantó de nuevo”. Sobre Gimnasia, comentó: “Comenzó muy bien y el encuentro puede ser para cualquiera”.



Garro, además, mostró en su despacho la camiseta que conserva, regalo por parte de Diego Armando Maradona. Cuando el astro todavía estaba dirigiendo en Dubai, le obsequió una remera suya de la Selección nacional firmada a través de un amigo en común, que hoy ostenta en su despacho de la intendencia en calle 12.