Gimnasia resucitó al final

En tierras muy conocidas, para mí el Lobo fue a hacer pata ancha y lo logró. El equipo de Leandro Martini y Mariano Messera tuvo 35 minutos superiores al Tatengue y tuvo tres veces el gol con dos remates de Matías Miranda y un cabezazo de Lucas Barrios, donde no pudo vencer la valla de Sebastián Moyano, ex-Tripero.

Hasta allí Unión no había mostrado nada de lo que venía haciendo en las primeras cuatro fechas pero en los últimos 15 minutos de primer tiempo Gimnasia se paró y la iniciativa fue santafesina.

Hubo un desborde de Unión y un mal rechazo de Víctor Ayala que salvó Rodrigo Rey, aunque el golero despejó para el costado izquierdo del área, le cayó a Cañete y este sacó un potente disparo para reventarle el arco al Tripero. Si el primer tiempo era 0 a 0 o 1 a 1 hubiera sido justo ya que el local no fue ampliamente superior.



El lobo no entró bien al segundo tiempo, Brahian Alemán estuvo muy atrás y Unión parado de contra con Márquez y algún que otro remate de Zenón puso nuevamente en acción a Rey. En los primeros minutos del complemento, la dupla técnica no le encontró la vuelta al partido y el Lobo debió arriesgar: una línea de 3 y un medio parado delante de ellos, sumando otro punta y otro creativo. Así fue que salió Harrinson Mancilla por tener amarilla y entró Matías Pérez García con Eric Ramírez que reemplazó a Matías Miranda, quien tuvo un buen primer tiempo pero bajó el rendimiento en el segundo.



Al minuto de esos cambios empató un muy descuidado Lucas Barrios, luego de cinco pases consecutivos y un muy buen centro de Matías Melluso haciendo una jugada similar a la que el número 8 erró contra Defensa. Así, el visitante se puso 1 a 1 a los 30 minutos.



De esta forma, el Tripero resucitó el juego del inicio del partido, intentó y fue a ganarlo y eso fue muy bueno, mientras que el local cambió jugadores y decayó en todo. Gimnasia fue con audacia y Unión terminó muy temeroso de perderlo. A Morales le costó y hubo que protegerlo. En los minutos finales el equipo Albiazul corrió, metió, y se terminó trayendo un punto de Santa Fe.