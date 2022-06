Gorosito define el equipo albiazul

El Lobo jugará mañana a las 16:30 frente a Patronato en el Juan Carmelo Zerillo y hoy a partir de las 9:30 será la última práctica en Estancia Chica de cara a este encuentro. Allí, Néstor Gorosito definirá el equipo para intentar conseguir la primera victoria en la actual Liga Profesional tras el debut con empate contra Estudiantes el domingo pasado. Con Johan Carbonero a disposición debido a que las negociaciones con Racing se pararon, la duda está en el lateral derecho aunque podría continuar Manuel Insaurralde.

En el día de ayer, Pipo paró el primer posible 11 para enfrentar al Patrón, donde todo parece indicar que Insaurralde será el que ocupe el lugar en el lateral derecho pero Guillermo Enrique todavía mantiene las chances de recuperar la titularidad. En este mismo entrenamiento también se utilizó a Carbonero y por ahora Gorosito no tiene ningún impedimento de poner al colombiano en la formación inicial.

Luego del entrenamiento matutino, todavía no está definido si los 23 convocados quedarán concentrados debido a esta posible medida que tiene pensado el plantel que es no concentrar por el atraso en salarios. Respecto a la nómina de convocados, no habría cambios respecto a los que fueron citados para el clásico contra el Pincharrata en estadio Uno.

Otro juvenil a Deportivo Madryn

En la tarde de ayer se confirmó la salida a préstamo de Estanislao Jara a Deportivo Madryn. Así, será compañero de Rodrigo Castillo, otro juvenil Tripero que se encuentra en el Aurinegro desde enero, por lo que podrían ser dupla de ataque para el conjunto de la Primera Nacional.

Tras no ser tenido en cuenta por Néstor Gorosito y estar en la lista de prescindibles para que tenga minutos en otro equipo con el objetivo de que sume rodaje para su futuro en Gimnasia, el Mudo se irá cedido y sin cargo.

Franco Torres fue otro de los jugadores que salió a préstamo a este mercado y fue a Madryn pero para estar en Guillermo Brown, el otro equipo de la ciudad que también milita en la segunda categoría del fútbol argentino. Mientras tanto, Bruno Palazzo y Germán Guiffrey continúan en la búsqueda de irse para sumar minutos en otro lado.

¿El Lobo perdió un porcentaje de Carbonero?

Mientras se negocia la posible venta de Johan Carbonero a Racing, surgieron nuevas complicaciones para Gimnasia. Esto se debe a que la negociación con la Academia se encuentra en un parate ya que no llegan a un acuerdo en el monto y las formas de pago, sumado a que Once Caldas sostiene que el Lobo perdió un porcentaje de la ficha del extremo porque no pagó la deuda de 1.500.000 de dólares antes del lunes, que era la fecha límite según lo firmado.

El presidente del club colombiano habló con Blu Radio de Manzanares y comentó lo que fue la negociación en enero cuando el Tripero hizo uso de la opción de compra por el 70%: “Fue un tema de abogados, al final logramos sortear el pase, hicimos un nuevo acuerdo, en enero de este año Gimnasia hizo un abono a la deuda que tenía, y quedó comprometida con unas fechas de pagos por el saldo restante y ese saldo se ha incumplido”, afirmó.

A raíz de este saldo incumplido, los Blancos afirman que ahora el pase de Carbonero se divide en 50% y 50%, por lo que el Albiazul perdió un 20% pero la situación podría ser peor. “Gimnasia tiene hasta el 7 de julio como último plazo para no perder a Carbonero. Son pagos mensuales y cada vez que se incumple hay unas penalizaciones”, dijo y agregó: “Nosotros tenemos en la negociación con un porcentaje importante de los derechos deportivos del jugador. Cada vez que ellos incumplen el pago nosotros ganamos más participación. Desde enero no cumplen con los pagos”.

De esta manera, habrá que ver si Racing sigue en negociación con Gimnasia aunque seguramente se aproveche de la necesidad que ­tienen en calle 4 para saldar la deuda o si espera hasta el 7 de julio para ver qué sucede con la posibilidad de negociar solamente con Once Caldas.