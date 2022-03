Gorosito: "Que se juegue el clásico la fecha que viene no cambia nada"

Pipo Gorosito habló en conferencia en la previa del duelo que jugará Gimnasia ante River, el próximo domingo a las 19:15 en el Monumental. Sobre lo que será la ausencia de Brahian Alemán, quien llegó a la quinta amarilla, el entrenador enfatizó sobre quien será su reemplazante.

"Probablemente juegue el chico Muro, pero también Chávez tuvo una buena semana. Melluso también ayer sumó 90 minutos y eso es una buena noticia para nosotros. Todos tienen las mismas chances de jugar", enfatizó. Más allá de lamentarse la ausencia del volante uruguayo, Gorosito señaló que "hay jugadores valiosos que pueden cargarse el equipo al hombro".

También aseguró que Gimnasia saldrá a buscar el encuentro y destacó que el clásico no cambia los planes: "Que se juegue el clásico la fecha que viene no cambia nada. Siempre hay que ganar, los clásicos son hermosos, pero hay que apuntar a ganar todos los partidos". Sobre la ausencia de Eric Ramírez, quien está en negociaciones de renovación, fue claro: "Nadie me pidió que saque a Ramírez. El fútbol es así y como perdemos, se habla de eso".