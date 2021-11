Gorosito: "Valoro el triunfo, pero no estoy conforme con el rendimiento"

Gimnasia obtuvo una gran victoria por 1 a 0 a San Lorenzo, en su visita al Bajo Flores. Gimnasia quedó a tres puntos de distancia con el último clasificado a la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia.

"Tenemos que mejorar, no estoy conforme con el rendimiento del equipo hoy. Valoro el triunfo de hoy", destacó el entrenador durante la conferencia de prensa tras la victoria.

"De esa forma no dependes de vos, sino del contrario. A mi me gusta decir la verdad, no me gusta sanatear. Teníamos tiempo y espacio para ir adelante", explicó "Pipo". "Teníamos tiempo y espacio para ir adelante. Es cuestión de perfiles, no me gusta jugar para atrás. No me gusta sufrir, no me gusta jugar para que pase el tiempo; me gusta jugar", agregó.

"Quiero tener un juego más fluido. Los primeros veinte minutos fueron parecidos a lo que nos gusta a nosotros; no me gusta sacarla y estar cortando clavos. Desde la entrega espectacular", destacó el experimentado entrenador.

Sobre el final, expresó: "Tengo una confianza muy grande, dios quiera que podamos seguir mirando los primeros puestos, que es donde tiene que estar Gimnasia".