Guardiola expresó su opinión sobre los dos mejores equipos del mundo y nombró a un equipo sudamericano

En la previa del partido en el que Manchester City enfentará a Norwich por la Fecha 25 de la Premier League, Guardiola expresó cuáles eran para él, los mejores equipos del mundo, ante una consulta.

"No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions. Y también River Plate, que ganó bastantes títulos en Sudamérica", admitió.

Además, destacó en relación a su equipo, que debe ganar los próximos partidos. "No importan estas cosas de quién es el mejor. No me importa", agregó.

"Quiero ser feliz y tratar de jugar mejor todos los días. Estamos en buena posición, con 60 puntos. Tenemos mucha distancia con el quinto para estar en la Champions el año que viene. Esa es la principal meta en la Premier".

Manchester City lidera la clasificación general de la Premier con 60 puntos y es seguido por Liverpool, que tiene dos partidos menos (22), con 48 unidades. Por detrás está Chelsea que acumula 47 y más atrás el West Ham con 40.