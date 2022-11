Homenaje a Maradona en Catar

COBERTURA EXCLUSIVA - CATAR

Enviados especiales al Mundial

El Diego presente en Catar. Como no podía ser de otra manera, a dos años de la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona, en el país anfitrión del Mundial habrá peregrinaciones y homenajes para el Diez. El mundo entero se prepara para homenajearlo hoy. Con muestras, obras y hasta una ingeniosa propuesta virtual, los fanáticos recordarán al capitán eterno hoy desde temprano. Por supuesto, el contexto en el que se realizarán los homenajes no es menor. Es que este emociona por partida doble: por un lado, porque el aniversario caerá en pleno Mundial; y por el otro, porque es la primera Copa del Mundo desde la partida del Diez.

Por eso, Catar no se quedará atrás y se pondrá la casaca celeste y blanca con el 10 en la espalda. Pero no el 10 de Messi, como se ve de forma constante en las calles de Doha, sino con la del mismísimo Maradona. La Conmebol homenajeará a Diego en el espacio Tree of ­Dreams que inauguró el lunes pasado en Doha. La ceremonia comenzará a las 11, hora local. La propuesta es generar un recorrido por los logros históricos del astro del fútbol.

“Bajo la estrella del 10. Por el aniversario de su partida, te invitamos a celebrar las victorias del inigualable Diego Armando Maradona. Un recorrido por los logros históricos de un exponente que dejó en alto el fútbol sudamericano en todo el mundo”, dice la invitación del espacio de la Conmebol, que realizará el homenaje al ídolo y campeón del mundo en México 86.

También en Doha los fanáticos podrán visitar el Maradona Fan Fest. Allí podrán ver camisetas originales y la presencia del avión Tango D10S, que descansa en un hangar del Aeropuerto Internacional de Hamad. Este funcionará durante toda la Copa del Mundo.

En este sentido, en una de las líneas de metro de Catar, diario Hoy se encontró con tres fanáticos de Diego. Todos ellos eran de Kuwait, aunque contaron: “Maradona es el mejor jugador que vi en mi vida. Transmitía mucho dentro y fuera de la cancha”. Además, agregaron que en su país todos aman a Messi y Maradona.