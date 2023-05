Inauguraron la estatua de Gallardo

Marcelo Gallardo ya forma parte de la historia grande de River, no sólo por el exitoso paso multicampeón como entrenador del club, sino que tambien porque su recuerdo quedó de por vida con una escultura que revelaron ayer.

El "Muñeco" tuvo su homenaje y dieron a conocer en el Monumental la escultura de 7 metros de altura y 6,3 toneladas de peso, que lo representa sosteniendo la Copa Libertadores ganada a Boca en 2018.

La ceremonia fue muy emotiva para el entrenador y los hinchas riverplatenses.

"Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado. Lo digo hasta con cierta incomodidad. Lo que ustedes hicieron en estos para lograr que esto sea una realidad... No me va a alcanzar la vida para agradecerlo. Hay mucha gente a la que quiero mucho que me acompañó durante toda la vida, durante toda la carrera..." expresó Gallardo.

"Soy un bendecido de poder ser parte de este club. Quiero agradecer a mis amigos y al cuerpo técnico. Los jugadores me hicieron crecer y ser mejor persona. A los directivos que me dieron la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me sentí muy cómodo y traté de ser exigente para no defraudarlos. A los presidentes, a Enzo Francescoli que caminó al lado mío..." continuó el ex Dt Millonario.

Finalmente, concluyó: "Ustedes hicieron posible que este homenaje sea realidad. Ustedes, los hinchas. No me alcanzan las palabras para agradecer, los quiero mucho, los voy a amar siempre. Nací en este club y moriré en este club. Soy un privilegiado. Los amo".

En el evento tambien estuvieron presentes Leonardo Ponzio, Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Jonatan Maidana, Nacho Fernández, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz. Además de ellos, quienes también acompañaron Matías Biscay, Jorge Brito y Rodolfo D’Onofrio.

La estatua, ideada por Carlos Trillo y realizada por la escultura Mercedes Savall, tiene dentro además una capsula del tiempo que guarda un pendrive con la historia de cómo se hizo el monumento y el sentimiento de los hinchas,el DVD de la película “Esos colores que llevás”, fotos de momentos importantes e icónicos para el Mundo River.