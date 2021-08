Juega el PSG ¿juega Messi?

El Paris Saint-Germain, con estadio lleno, se enfrentará contra el Racing de Estrasburgo por la segunda fecha de la League 1. Si bien se generó una gran expectativa por el posible debut de Lio Messi, el jugador aclaró que estuvo un mes parado de vacaciones.

La "Pulga" Messi, estuvo entrenando junto a sus nuevos compañeros y se puso a punto sin embargo, en conferencia de prensa el DT, Mauricio Pochettino no confirmó su presencia. Posteriormente Messi declaró: "No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas".

A pesar del entusiasmo, el debut de Messi deberá esperar. Hoy solo será un espectador más en la cita que está pactada para hoy a las 16. El encuentro podrá verse por la pantalla de ESPN3.