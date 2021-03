Kudelka no habla en Alemán…

En Parque Patricios Gimnasia desafió la independencia de Huracán. Ni el nuevo entrenador Frank Kudelka, ni la obligación de seguir ganando para enderezar la campaña pudieron contra este Lobo callejero, que de local o visitante siempre termina complicando a los rivales.



Anoche, lejos de La Plata y jugando de visitante, Gimnasia fue más atrevido y punzante que su rival. Mostró más recursos, sacó credenciales y jugó como un equipo aceitado y aplomado, cuando no tuvo espacios se hizo fuerte con la pelota y no dudó en tocar para atrás o los costados.



Paciente y tiempista, este Lobo de la dupla volvió a ser temible por los costados, en donde Carbonero se hace fuerte, deja rivales en el camino y calienta la garganta de cualquier relator.

Ayala y Mancilla son un equipo dentro del mismo equipo y Weigandt aporta en ataque lo que Melluso compensa en defensa. Así y todo, ayer el Lobo sufrió por una desatención en el gol de Huracán y se fue perdiendo al descanso.



En la parte final, aún cuando el clima estaba enrarecido por los fallos polémicos y los reclamos permanentes de los jugadores, el Lobo impuso en la cancha la jerarquía y la experiencia de Lucas Barrios y de Alemán para equiparar las acciones.



Nuevamente con el partido igualado, Gimnasia demostró que tiene hambre de gloria y fue por más. Tal cual había ocurrido en otros partidos, el equipo acorraló en varias ocasiones a su rival y estuvo cerca de llevarse los tres puntos. De hecho, un triunfo también se hubiera ajustado bien a lo que ambos habían mostrado dentro de la cancha.



Con este empate, el equipo de Martini y Messera siente la necesidad de ganarle el sábado a Lanús en condición de local, ya que hasta el momento empató cuatro de los siete partidos que jugó, aunque solamente perdió uno.



Por lo pronto, ayer no se cumplió aquella premisa futbolera que indica que “técnico que debuta gana…”.



Kudelka no habla “alemán” y con un tanto del volante uruguayo el Lobo sumó otro partido sin perder.