La derrota de Estudiantes bajo la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

La “mitad más uno” llegó a La Plata buscando lo que aún no logró: una línea de juego y un equipo titular estable que salga de memoria. Estudiantes lo esperó con medio pase a la fase de grupos de la Libertadores ganada y puntero en su zona del certamen local.

El Pincha salió con un clásico 4-4-2, que al lesionarse Mauro Boselli se transformó en una línea de cuatro volantes por detrás de un solo delantero. El elenco de

Zielinski, como siempre, fundamentó el 0-0 del primer tiempo con muy poco juego y escasa posesión, pero sí mucho correr y meter.

Luego de salvarse de milagro en su arco, le dieron un penal que no fue y que arrancó con Manuel Castro en offside. Ejecutó Leandro Díaz y lo atajó Rossi. Andújar tapó dos remates de Villa y el palo lo salvó ante el tiro del pibe Vázquez.

Boca fue más, con y sin pelota. Rossi, un cómodo espectador. En la primera etapa, el visitante mereció irse ganando por sus tres situaciones de gol, más dos cabezazos muy claros. Por todo esto Boca fue más.

A los 8 minutos de la segunda etapa se hizo justicia. Molina conectó a Villa con un pase brillante, el colombiano tiró un centro al segundo palo para la llegada de Advíncula y el Xeneize logró ponerse en ventaja.

Boca tuvo otras dos muy claras para ampliar el marcador. Andújar cometió un blooper que casi termina en gol en contra: sacó con el pie y rebotó en la espalda de Muñoz. Estudiantes no tuvo creación ni quite. Y, como es típico en la gente albirroja, del aliento pasa al fastidio y a la reprobación de sus propios jugadores. Recién en los últimos 20 minutos, el Pincha pudo prevalecer en el juego a su rústica manera. Pero no le alcanzó ni para levantar a su tribuna.

Marcos Rojo fue recibido con silbidos

En la previa del partido, Marcos Rojo había recibido el apoyo vía redes sociales de Gaston Fernández y del mismísimo Juan Sebastián Verón: “El mismo abrazo de parte de todos... Más allá de los momentos, de los enojos, nadie olvida tu amor por tu casa”. Simple pero sentido al mismo tiempo, el vicepresidente dejó en claro su cariño para con Rojo.

A pesar de esto, la mayor parte de los hinchas no le perdonaron su partida a Boca. Cada vez que el número 6 tocaba la pelota, una silbatina generalizada bajaba desde las tribunas. Para colmo, Rojo protagonizó uno de los duelos de la noche con Leandro Díaz, lo que generó todavía más recelo en la parcialidad local.