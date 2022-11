La Joya y un guiño para Scaloni y compañía

En Italia hay buenas noticias para la Selección Argentina: entre los futbolistas tocados, uno que está haciendo todo lo posible para llegar es Paulo Dybala, quien comenzó un tratamiento especial para recuperarse de su lesión y así poder estar a disposición del cuerpo técnico si deciden citarlo. Hay optimismo sobre su recuperación y su entorno estima que hasta podría regresar a jugar en la Serie A antes del parate.

El jugador de la Roma evoluciona favorablemente de su lesión y llegaría en condiciones al Mundial de Catar 2022. La Joya se sometió a una resonancia magnética para conocer el grado de evolución del grave desgarro que sufrió a mediados de octubre. Los resultados de la prueba fueron positivos, por lo que su recuperación se está dando en el tiempo y la forma esperada. Con este panorama, el cuerpo médico aumentará las cargas de trabajo en Trigoria, el centro de entrenamientos de la Roma.

La Joya le está dedicando cinco horas diarias a su recuperación después de haber sufrido una lesión en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda. Al momento de su lesión, se dijo que tenía por delante al menos un mes de recuperación, pero el futbolista de la Roma está trabajando tanto en kinesiología como con un tratamiento de plasma rico en plaquetas.

Guido Rodríguez: “Ya estoy a disposición del DT”

En el medio de tanto desconcierto por la ola de lesiones que afecta a la Selección Argentina, el mediocampista Guido Rodríguez confirmó que está en buenas condiciones físicas tras la molestia muscular que sufrió con Betis de cara al Mundial de Catar 2022. El ex-River y Defensa y Justicia, uno de los habituales convocados por Lionel Scaloni, había sentido un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha ante Ludogorets, por la UEFA Europa League 2022-2023, y pidió el cambio por precaución. “Es un poco el golpe, muchos viajes y carga de partidos. Hoy ya estoy bien, no va a haber problemas más serios. A medida que pasen los días voy a estar mejor. La cadera estaba un poco sobrecargada y me senté antes de seguir machacándola. Me hacía correr mal y eso empieza a traer otras cosas. Es una zona muy molesta para correr”, declaró Rodríguez en un diálogo con TyC Sports.