La Liga tuvo un sábado para el olvido

Por las adversas condiciones climáticas en la región, no se pudo disputar una nueva fecha de la Liga Amateur Platense. Desgraciadamente, no todo quedó en lo anecdótico de que no se pueda desarrollar la actividad, ya que hay un club de barrio que sufrió una dura noticia.

Esto tiene como protagonista a Estrella de Berisso, que nuevamente sufrió un robo en el predio de infantiles, en el cual algunos sujetos que no lograron ser identificados se llevaron elementos deportivos de los chicos, herramientas, mobiliario y rompieron todo lo que encontraron a su paso.

Desde la entidad marcaron su bronca y malestar por los daños que imposibilitan los entrenamientos.