La número uno del mundo Iga Swiatek quedó eliminada de Wimbledon

Sorpresa y desilusión en Wimbledon: la favorita del certamen, la tenista polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, quedó eliminada este sábado del Grand Slam al perder en tercera ronda contra la francesa Alizé Cornet.

Cornet dio el batacazo y venció por 6-4 y 6-2 en 92 minutos (una hora y 33 minutos) a Iga Swiatek. Así, la tenista francesa, de 32 años y 37ª del mundo, batió a la polaca que no había perdido un partido desde su eliminación en segunda ronda de Dubái en febrero y logró romper su racha de 37 victorias consecutivas.

"No tengo palabras", dijo la francesa tras su inesperada victoria en la pista número 1 del All Englad Club londinense. "Me recuerda a mi victoria contra Serena (Williams) hace ocho años en esta misma pista 1 que me da buena suerte", agregó emocionada.