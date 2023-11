La pluma del Profesor para explicar la semi entre Pinchas y Xeneizes

Por Daniel “Profe” Córdoba

Me parece increíble tener que escribir que Boca y Estudiantes estén a las vísperas de jugar un partido único que quede para justificar a ambos, en un año plagado de decepciones. Creo que estas dos instituciones, por tener dos de los tres mejores planteles del fútbol argentino, han defraudado y de gran forma hasta al más soberbio y al más humilde de sus hinchas, que son los auténticos perjudicados en sus sentimientos y en sus bolsillos.

El hincha no cobra, solo paga, pero el resto sí gana y cobra sus morlacos, que no son para nada pocos, gane o pierda, salvo los premios por logros obtenidos aún los harían más ricos.

Veamos por separado las dos realidades de estos equipos no ganadores. Estudiantes desde su inicio buscó ser campeón de la mediocre Copa Sudamericana y quedó penosamente en el camino. Fue un equipo que después de 13 años perdió su clásico frente a un rival que se armó como pudo. De locales solo empataron un partido anodino y siendo muy temerosos. El poco equilibrio lo hizo oscilar entre rachitas ganadoras que despertaban euforia y un cúmulo de partidos mal jugados.

Jugadores que eran pretendidos por millonadas, bajaban su cotización totalmente. Estudiantes fue un sube y baja todo este semestre, y así poco puede esperarse. Decepcionó. Más allá de alguna clasificación a alguna copa por resultados de terceros solo queda esta semifinal que no me imagino qué rendimiento individual y colectivo tendrá.

Lo de Boca es muy extraño. Gastó en incorporaciones que no le han rendido. Inventó jugadores en diferentes puestos. No definió nunca su idea de juego, salvo en semifinales y final de Libertadores. Vendió y no suplantó el puesto que vendió. Dependió de casi un niño para crear juego. El entrenador se borró tras la derrota en el Maracaná y llega este premio consuelo con técnico interno y solo dos partidos previos a cargo. Impresentable.

Será una semifinal de perdedores y que el ganador tendrá un premio consuelo. Los de calle 1 como los de La Boca deben ver muchos films en Súper 8 para ver cuáles fueron y deben volver a ser. Raíces ganadores de estos dos equipos, pero intérpretes jóvenes hacen que se olviden de todo eso.