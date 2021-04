La racha que preocupa al Pincha para el clásico

La cuenta regresiva se acerca a su fin y un nuevo clásico entre Estudiantes y Gimnasia tendrá lugar en el renovado estadio Jorge Luis Hirschi. Luego de más de 16 años sin poder recibir un derbi en casa, el Pincha volverá a sentirse local más que nunca. Con sensaciones encontradas por ser el primer clásico platense en Uno, pero que no tendrá el condimento del público, ni local ni visitante, el equipo de Ricardo Zielinski intentará seguir estirando la racha positiva de 11 años sin derrotas ante el Lobo. La última fue en el año 2010, cuando Gimnasia superó al Pincha por 3 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.



Amén de esto, no todas las rachas son positivas en la antesala al partido del domingo. Esto se debe a que, por primera vez en mucho tiempo, el actual plantel de Estudiantes no tendrá en su haber un jugador que le haya podido convertir al rival de toda la vida con la camiseta Albirroja. Los últimos en irse que le habían marcado al Lobo fueron: Mateo Retegui, autor del único gol del histórico clásico que tuvo en el banco de Gimnasia a Diego Armando Maradona en el Bosque; Gastón Nicolás Fernández, uno de los más destacados en cada uno de los encuentros decisivos del Pincha, y Lucas Albertengo, responsable de despedir al clásico del estadio Ciudad de La Plata con una victoria por 1 a 0, tras su gol de cabeza luego de un córner bien ejecutado de la Gata Fernández. En aquel momento, Superliga 2019, el entrenador era Pablo Quatrocchi, y el árbitro fue Germán Delfino, quien no tuvo su mejor partido y fue duramente criticado por la gente del Tripero.



Estudiantes no tiene en la actualidad un futbolista que haya marcado en clásicos con la camiseta del Pincha, sin embargo, tampoco son muchos los partidos que pudieron disputar entre sí.

Es más, ningún delantero de los cinco que tiene el Ruso pudo jugar un derbi de La Plata. Únicamente Federico González, hoy entre algodones para el fin de semana, logró estar en el banco de suplentes en la victoria de su equipo en el último clásico que se disputó en el Zerillo.



Por otro lado, cabe destacar que si bien no pudieron convertir tantos con los colores Albirrojos, hay cuatro jugadores que sí saben lo que es marcarle al Lobo. Martín Cauteruccio, que viene de ser el héroe en el duelo contra Aldosivi de la fecha pasada, le marcó tres goles a Gimnasia; Leandro Díaz, quien irá titular, le hizo dos, mientras que Federico González y Enzo Kalinski le hicieron uno.